Baby gang al Porcellino? Fratelli d'Italia vuole vederci chiaro

Il capogruppo Draghi: “Sabato prossimo andrò di persona a controllare la situazione. SEgnalazioni anche in altre zone della città come Campo di Marte e Isolotto”

C'è una Baby gang che opera al Porcellino? Il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi commenta gli ultimi episodi di violenza e bullismo avvenuti in zona e promette: “Sabato prossimo andrò di persona a controllare la situazione. Ho avuto - prosegue - nelle scorse settimane diverse segnalazioni su questo tema. Non a caso ho fatto un question time in Consiglio comunale per quell’episodio orrendo avvenuto nei giardini di San Donato. La situazione è fuori controllo: dallo skatepark di Campo di Marte all'Isolotto sono sempre più gravi gli episodi. Voglio incontrare gli ambulanti con alcuni militanti di Fratelli d'Italia, a controllare e presidiare come sempre facciamo il territorio”.