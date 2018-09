Azienda Usl Toscana Centro cerca ragazzi per il front-office nell'ambito del Servizio Civile

Ancora poche le domande. Il termine scade il 28 settembre

L’Azienda USL Toscana centro cerca 75 ragazzi, tra i 18 e i 28 anni, da impegnare in progetti di front- office nell’ambito del Servizio Civile Nazionale. La durata del servizio è 12 mesi e il compenso è di 433,80 euro mensili. I progetti prevedono che il servizio sia svolto per 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni a settimana.

Il bando per la presentazione delle domande scade il prossimo 28 settembre e, fino a questo momento, sono stati davvero in pochi gli aspiranti volontari che hanno chiesto di partecipare. Ma c’è ancora tempo e, chi è interessato, può trovare tutte le informazioni sul sito dell’Azienda http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/9503-progetti-servizio-civile-nazionale-bando-selezione

Il bando è stato emanato lo scorso 20 agosto 2018.

I 75 giovani saranno impegnati nei seguenti progetti aziendali: C.I.A.O.: Come ci Impegniamo nell’Accoglienza Ospedaliera (25 posti); Il Servizio Civile protagonista nella rete dell’Accoglienza (50 posti) suddivisi nelle 4 aree territoriali:

Progetto “C.I.A.O.: Come ci Impegniamo nell’Accoglienza Ospedaliera”

Zona Pratese 4 posti; zona Pistoiese 8 posti; zona Fiorentina 9 posti; zona Empolese 4 posti

Progetto “Il Servizio Civile protagonista nella rete dell’Accoglienza”

Zona Pratese 19 posti; zona Pistoiese 6 posti; zona Fiorentina 19 posti; zona Empolese 6 posti.

Come presentare la domanda:

Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- Con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare l’intera documentazione in formato pdf a serviziocivile.uslcentro@postacert.toscana.it

- A mezzo “raccomandata A/R”;

- Consegnate a mano.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018; fa fede il timbro dell’Ufficio Postale di invio della domanda o l’orario di spedizione della PEC e non la data di ricezione presso l’Ente.

In caso di consegna a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018.

L’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine sarà causa di esclusione dalla selezione.

ATTENZIONE: È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile.

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti afferenti al Bando del 20/08/18 tutte le informazioni su: http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/9503-progetti-servizio-civile-nazionale-bando-selezione