AW LAB presenta la limited edition nata da Elettra Lamborghini

AWLab, fuori la limited edition ideata da Elettra Lamborghini

Una release di sneaker in vendita dal 15 dicembre in tiratura limitatissima, dalla partnership con l’artista italiana

AW LAB presenta la super release di sneaker in limited edition ideata da Elettra Lamborghini.

L’artista italiana ha selezionato il suo modello di sneaker preferito e lo ha reso unico con un intervento creativo dirompente e molto personale. Elettra ha voluto una grafica sparkling e bold, in linea col suo stile unico ed estremamente riconoscibile. Non potevano che essere animalier le sneaker “ELETTRA LAMBORGHINI X AW LAB”, pensate in pelle laminata d’argento e con una macro texture leopardata: bianco mat verniciato all over. Un make up esclusivo che piacerà tantissimo alla fan base e a tutte le appassionate di fashion sneaker, da portare per accendere un look smart ma anche per un dress code by night.

I primi 100 pezzi della release saranno disponibili il 15 dicembre su aw-lab.com e negli store AW LAB di Milano e Barcellona. Un secondo drop di 500 sneaker è previsto per il 29 dicembre.

Elettra Lamborghini è anche la protagonista del video teaser dedicato alla special release e della comunicazione social e in-store che accompagnerà il racconto rappresentato dal claim “The Jungle Queen”. Tutto questo fa di ELETTRA LAMBORGHINI X AW LAB una collezione da incorniciare e che non può mancare tra i pezzi dei più affermati sneaker head.

“Ho creato questa limited edition pensando ai miei fan e alle persone che sanno essere audaci. Sneaker da portare col jeans e con l’abito da sera, un maxi animalier pazzesco, perché mi rappresenta e non andrà mai fuori moda” racconta Elettra Lamborghini.

“La partnership tra AW LAB ed Elettra Lamborghini segna il passo ad una delle più grandi innovazioni nel mondo dello streetwear retail. E’ la prima volta nella storia che un’Artista decide di esprimere la propria creatività su un prodotto come le sneaker legandosi ad un retailer e non ad un unico brand ed avendo assoluta libertà di azione nella scelta del prodotto, delle caratteristiche distintive e delle dinamiche di comunicazione” spiega Domenico Romano, Head of Marketing di AW LAB, il primo retailer di sneaker che presenta una partnership strategica diretta con un artista. Un progetto che avrà uno sviluppo su più limited edition anche nel 2021.