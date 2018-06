Street artist italiani per le nuove esclusive uomo AW LAB

Per lanciare le esclusive di Puma e New Balance Uomo, inserito in un pacchetto chiamato "Vth Element", la partecipazione di tre artisti: No Curves, Domenico Principato e Mister Thoms

AW LAB lancia le sue nuove esclusive e suggerisce un nuovo elemento, figlio delle contaminazioni tra acqua, fuoco, aria e terra, la quinta forza che guida il mondo. Play, il quinto elemento, ciò che respinge l’ordinario e guarda allo straordinario, che crea e permette di fare, inventare ed osare. Vth Element è il pack uomo composto da modelli must have di Puma e New Balance, presentati con special make-up ispirati ai quattro elementi: Puma Tsugi Netfit, Puma Ignite Limitless, New Balance 247 Green e New Balance 247 Red. Vth Element è Play, l’azione ed il riflesso che conduce alla creatività ed all’opera artistica. Per sancirla AW LAB ha scelto tre artisti del mondo street a cui ha chiesto di giocare con lo stile. No Curves, maestro di Tape Art. Mister Thoms, street artist di fama internazionale. Domenico Principato, apprezzato graphic designer ed illustratore pop. Sono loro gli artisti che AW LAB ha lasciato liberi di creare e ridisegnare il concetto Play, il quinto elemento, il gioco che solo l’arte può continuamente rinnovare e trasformare, permettendoci la possibilità, il sogno e la libertà della scelta e di andare oltre. Le opere d’arte di No Curves, Mister Thoms e Domenico Principato accompagneranno la comunicazione di Vth Element sui media di AW LAB e rappresentano il primo passo di un progetto che presto vivrà negli spazi urbani delle nostre città.