Attività per bambini e per adulti al Museo Galileo di Firenze

Weekend ricco di attività al Museo Galileo di Firenze dove sabato 8 e domenica 9 Dicembre sono in programma interessanti iniziative: ” Cerca Trova”, ”Arte e Scienza. Prove aperte di danza”, “Disegnare con la camera oscura”, ” La scienza delle bolle di sapone.”

Sabato 8 e domenica 9 dicembre alle ore 11.30, è in programma Cerca Trova al Museo Galileo. Attraverso indizi, giochi e filastrocche, raccontati da un operatore del Museo, adulti e bambini potranno divertirsi a scoprire particolari e curiosità sui bellissimi strumenti scientifici della collezione museale. La visita ha una durata di circa novanta minuti ed è necessaria la presenza di almeno un adulto durante tutta l’attività.

Consigliato ad adulti e bambini sopra i sette anni.

Sabato 8 dicembre 2018 alle ore 15.30 avrà luogo Arte e Scienza. Prove aperte di danza. Come in un’immaginaria sala prove saranno messi in luce i tracciati, le geometrie e altri schemi di riferimento che sono alla base della tecnica del ballerino e del coreografo. In questo laboratorio-spettacolo s’intrecciano arte, danza e musica in una trama che mostra la complessità dell’equilibrio e del movimento del corpo nello spazio, rivelando il filo invisibile che lega l’arte della danza al mondo del disegno e della scultura. Con Arianna Ilardi Coreografia di Arianna Ilardi Musica di Domenico Berta A cura di Stella Battaglia.

Consigliato a giovani e adulti

Domenica 9 dicembre alle ore 11.00 per Colazione al Museo è la volta di Disegnare con la camera oscura, a cura di Stella Battaglia. La camera oscura fu a lungo utilizzata dagli artisti per fissare oggettivamente la realtà nelle loro opere. Nel laboratorio si ripercorrono le esperienze di artisti come Vermeer e Canaletto fino a quelle degli impressionisti, e si sperimenta il rapporto tra camera oscura, disegno e avvento della fotografia, che tanto influenzò la nascita di movimenti artistici tra Ottocento e Novecento. Il ritrovo per i prenotati è alle 10.30 presso la biglietteria. Prima di iniziare l’attività, il museo offrirà ai partecipanti una gustosa colazione fornita dall’Antica Pasticceria Caffè S. Firenze, grazie al sostegno di Opera Laboratori Fiorentini.

Consigliato ad adulti e bambini sopra i dieci anni.

Domenica 9 dicembre 2018 alle 15.00 e alle 16.00, infine, ritorna La scienza delle bolle di sapone. Dopo il successo dell'appuntamento del 7 ottobre, il Museo Galileo ripropone “La scienza delle bolle di sapone”. Sculture di bolle, bolle colorate e gigantesche incanteranno il pubblico: un affascinante spettacolo, adatto ad adulti e bambini, che coinvolgerà il pubblico in divertenti giochi con le bolle di sapone.

Al termine dell'attività merenda per tutti offerta da Mukki.

Posti limitati, prenotazione consigliata

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Tel. 055 265311;

Costi € 3,00 + il biglietto d’ingresso