GiùLeManiDallInformazione: il flash mob dei giornalisti anche a Firenze

Martedì 13 novembre 2018 la risposta della categoria agli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, in difesa dell'articolo 21 della Costituzione e dei valori fondamentali della democrazia italiana

Fnsi e Ordine dei Giornalisti hanno organizzato martedì dalle 12 alle 13 un presidio di fronte alle prefetture dei capoluoghi di provincia. 'Giù le mani dall'informazione', un flash mob per reagire agli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista.

«Ritrovarsi in piazza contemporaneamente – spiega Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi – significa respingere tutti insieme attacchi volgari e inaccettabili contro l'informazione e i giornalisti. Ormai non si tratta più di episodi isolati, ma di azioni mirate a screditare una categoria di professionisti con lo scopo di disorientare l'opinione pubblica. Una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che teorizza il superamento del Parlamento e della democrazia liberale ha messo nel mirino i giornalisti e gli editori perché per realizzare questo progetto bisogna togliere di mezzo tutti gli organismi intermedi e impedire ai cittadini di conoscere. Soltanto un'informazione debole, docile o assente può consentire alla disinformazione di massa, veicolata attraverso gli algoritmi e le piattaforme digitali, di prendere il sopravvento e di manipolare il consenso e le coscienze dei cittadini. È un disegno al quale bisogna opporsi con forza».

A Firenze l'appuntamento è alle 12:00 in via Cavour, dove il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Carlo Bartoli chiama a raccolta i 5.000 iscritti all'ente regionale: "Conto sulla partecipazione di tutti coloro che hanno a cuore la libertà di stampa e possono prendere parte all'iniziativa per poche decine di minuti. Ovviamente arrivando anche da altre città toscane".

La vicepresidente nazionale, Elisabetta Cosci è livornese: "Sarò a Roma alla manifestazione nazionale. Ma sostengo l'appello toscano, perché la partecipazione è fondamentale ovunque, quale strumento che abbiamo per dare un forte segnale, con l'invito a tutti i cittadini che hanno a cuore la libertà d'informazione". Il consigliere nazionale Antonio Valentini, anche lui livornese parteciperà alla manifestazione di Milano.

Intanto oggi l'Ordine della Campania ha inoltrato al Consiglio territoriale di Disciplina un esposto nei confronti di Luigi De Maio, iscritto nell'elenco pubblicisti.