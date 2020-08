Ataf, l'11 dopo 2 anni sta per tornare in via dei Serragli

Avviso dell'azienda: da lunedì 24 agosto per questa linea la fermata di Porta Romana sarà soppressa e verrà ripristinata quella "Calza Serragli"

FOTOGRAFIE. Dopo oltre 2 anni, pare proprio che gli autobus della linea 11 torneranno a transitare da via dei Serragli, interessata da lavori lunghissimi terminati da pochi giorni. Alla fermata di Porta Romana infatti un avviso dell'azienda Ataf avverte che da lunedì 24 agosto questa fermata sarà soppressa per la linea 11 e verrà riattivata quella in fondo a via dei Serragli, la fermata "Calza Serragli".

Una notizia importante per chi abita a Porta Romana, al San Gaggio, al Poggio Imperiale, alle Due Strade e nella zona del Galluzzo e oltre. Un risparmio di tempo discreto grazie a questa "scorciatoia" che torna dopo così tanto tempo.

I residenti di via dei Serragli, rispetto alla precedente situazione, avranno comunque un grosso vantaggio: l'11 infatti adesso termina le sue corse in prima serata, dato che la linea "notturna" che serve la zona (ultima corsa dopo le 23,30) è diventata quella del 37, cosa anche logica perché sono tanti i clienti Ataf che risiedono a Tavarnuzze.