Firenze, 19-1-2022 - “Sanità toscana, assumere per combattere la pandemia, per garantire i servizi e perché così non ci si fa più”: oggi a Firenze alle 16:30 presidio di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Toscana a Firenze in piazza Duomo davanti alla sede della Regione.