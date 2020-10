Assemblea annuale dell’Associazione Stampa Toscana il 15 ottobre

Si partecipa via web. Come prenotarsi

Si svolgerà su una piattaforma web, quindi collegandosi da remoto, l’assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Stampa Toscana. La data resta quella precedentemente fissata, e cioè giovedì 15 ottobre alle ore 10:00, anche dopo l’impossibilità di svolgerla nella sede Rai della Toscana a causa della situazione pandemica. Per partecipare all’assemblea, che avrà all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio, sarà sufficiente inviare una email a ast@assostampa.org indicando nell’oggetto ASSEMBLEA AST e, nel testo, il proprio nome e cognome. Non saranno prese in considerazione le email che non abbiano tali indicazioni. Alla email di ogni singolo collega sarà risposto con l’indicazione del link al quale collegarsi e le istruzioni per farlo. Si potrà partecipare usando il computer, il tablet o anche lo smartphone. Il link sarà inviato, come detto su richiesta, a partire da martedì 13 ottobre, anche per evitare eventuali ma sempre possibili smarrimenti. Si ricorda che per partecipare all’assemblea annuale ordinaria i soci devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali. Questo l'ordine del giorno:

1) Nomina del presidente e del segretario dell’assemblea;

2) Relazione del presidente sull’attività dell’Associazione;

3) Conto economico consuntivo 2019 e preventivo 2020, relazioni tesoriere e sindaci revisori;

4) Varie ed eventuali.