Artigiano artistico fiorentino a scuola di business online

Formazione promossa da Artex, Cna Firenze, Confartigianato Firenze e dal Comune di Firenze

Tornano i corsi gratuiti, dedicati alle imprese artigiane, per imparare a fare business online, ovvero a orientarsi nelle piattaforme di vendita in Rete, a utilizzare i social media per creare strategie più efficaci di web marketing.

I corsi, secondo una formula ormai sperimentata con successo, sono organizzati da Officina Creativa by Arte in collaborazione con il Comune di Firenze e il supporto di CNA Firenze e Confartigianato Imprese Firenze.

Una delle proposte è dedicata al “Social Media marketing”, per imparare a utilizzare al meglio il web e i social network, una seconda ha per titolo “Impara a vendere online su Etsy”, la piattaforma digitale di e-commerce creata pensando al mondo dell’artigianato.

I corsi partiranno in contemporanea giovedì 15 novembre e termineranno il 13 dicembre con la prova finale e la consegna dell’attestato di partecipazione. La proposta comprende 5 incontri settimanali della durata di 2 ore, che si terranno dalle 16 alle 18.

“I nostri artigiani grazie a questi corsi possono cogliere un’opportunità in più per rafforzare il proprio brand, elaborare una strategia di comunicazione e incrementare così le vendite – commenta Giovanni Lamioni, presidente di Artex - è importante imparare a utilizzare strumenti che consentono di ampliare il numero dei propri clienti e di raggiungerli con più facilità grazie alla Rete. Per dare una marcia in più alla propria attività oggi non si può che pensare di acquisire le competenze necessarie a sviluppare il proprio business online”.

“Dopo il successo della scorsa edizione - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia Del Re - tornano i corsi di formazione gratuiti di Artex per gli artigiani. Un modo concreto per aiutare i nostri artigiani a farsi conoscere sul web e a utilizzare al meglio nuovi strumenti di promozione”.

Per informazioni e iscrizioni: Officina Creativa Artex 055570627 -artex@artex.firenze.it, info@officinacreativafirenze.it