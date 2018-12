Artigiani, Bottega ai Ciompi: il valore è nelle mani

In piazza dei Ciompi va in scena uno spettacolo senza tempo

Piazza dei Ciompi ospita Artefacendo e lo spettacolo vale quanto il prodotto finito. È la Fiera delle fiere. Punto.

Finalmente. Una iniziativa che merita applausi a scena aperta. Ed a visitarla d'inverno rievoca scenari Francescani dell'arte presepiale.

Artigianato è fare e per capire come è fatto un oggetto occorre vederne la nascita: osservare la polvere diventare pasta, il tronco sezionato, il metallo grezzo. La differenza la fanno la creatività e le mani. Questa differenza è il prezzo.

Questo è, dalla prima punta di freccia. CNA Firenze Metropolitana fa centro con Artex, il centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana e con il Patrocinio del Comune di Firenze.

Legno, carta, vetro, ceramica, pelle, ferro, oro e argento. Gli sguardi rapiti, la curiosità allo stato primordiale. Tante le domande rivolte agli artigiani e soprattutto acquisti consapevoli. Chi non compra subito chiede i "contatti" social per poter visitare e condividere da casa, con parenti ed amici, la vetrina virtuale.

Gli artigiani, sorpresi spesso con lo sguardo smarrito e sbuffanti durante le classiche fiere espositive, si raccontano con il sorriso. Non ce ne vorranno se sottolineiamo come l'aver per le mani i loro strumenti li renda più gioviali e loquaci: in pochi passi apprendiamo le basi per la cottura dell'argilla, le tecniche di decorazione della ceramica, l'eleganza dell'intarsio nel legno o la delicata arte della filatura della lana. Una grande bottega in piazza, un laboratorio a cielo aperto, a pochi passi da pareti che trasudano arti e mestieri. All'ombra della Loggia del Vasari, qui dove avevano bottega Cimabue e Ghiberti.

“Un modo per promuovere e far riscoprire le maestranze artigiane che si sposa con l’opera di riqualificazione di alcuni dei luoghi iconici del centro storico fiorentino” spiega Luca Tonini, Presidente CNA Firenze Città.

Prossime date 22 dicembre e 5 gennaio.

Lo Sviluppo economico si dimostra, grazie all'assessore Cecilia del Re, un punto di forza dell'Amministrazione ed è Artefacendo l'ennesima conferma di una sensibilità artigianale che fino ad oggi era forse mancata al capoluogo toscano.

Un buon auspicio verso la candidatura a Capitale dell'artigianato e verso una Mostra Internazionale 2019 che promette di stupire per creatività, manualità ed innovazione digitale del settore.