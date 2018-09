Artigianato, itinerario nei laboratori di Firenze: alla scoperta del rapporto qualità - prezzo

Il 27 settembre con una passeggiata, dalle ore 18, nel centro storico in zona stazione, alla bottega artigiana del bronzista Ubaldo Baldini e a seguire aperitivo da A Casa Ca.Fe

Alla scoperta delle antiche botteghe artigiane e dei quartieri del centro di Firenze, dall’Oltrarno a Sant'Ambrogio, poi San Niccolò e le nuove tappe in via Palazzuolo e zona stazione.



Dal 27 settembre riparte l’edizione 2018 di “Artigianato &Aperitivo”, l'iniziativa firmata Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana, in collaborazione con Officina Creativa e Comune di Firenze, Cna Firenze, Confartigianato Imprese Firenze, Oltrarno Promuove 2.0 e Andare a Zonzo.

Un trekking urbano alternativo. Gli appuntamenti di maggio e giugno hanno registrato il tutto esaurito e sono già 100 le persone che hanno partecipato, con un aumento delle adesioni che in alcune occasioni ha sfiorato il 50% e un folto gruppo di fiorentini sempre presenti a tutti gli appuntamenti.

"Le botteghe artigiane sono l'anima dei quartieri del centro storico - ha detto Elisa Guidi di Artex - e la presenza di tanti curiosi è entusiasmante. Significa principalmente che esiste il desiderio di scoprire cosa si nasconde dietro le vetrine, capire come nascono i prodotti e c'è la volontà di lasciarsi affascinare dalla creatività dei maestri che da anni fanno la differenza nel commercio di vicinato. L'aspetto principale di questa occasione che offriamo a chiunque voglia partecipare è di toccare con mano il prodotto fatto a mano e prendere consapevolezza del vero rapporto qualità - prezzo, dove la qualità è data dall'esperienza e dalla scelta dei materiali ed il prezzo è la conseguenza diretta di una lavorazione artigianale".

L’assessore allo Sviluppo Economico Cecilia Del Re, ha sottolineato "Siamo impegnati su vari fronti a valorizzare lo straordinario patrimonio rappresentato dai laboratori, si tratta di un’immagine attrattiva del centro storico che spesso però, è costretta a confrontarsi con aree conosciute soprattutto per i fatti di cronaca e non per il valore aggiunto dei maestri artigiani. La presenza di itinerari come questo, per strade e botteghe, è allo stesso tempo un presidio partecipato ed un contrasto alla microcriminalità. Registrare il tutto esaurito ci riempie di soddisfazione ed è un bel segnale per tutti quei fiorentini che desiderano vivere serenamente il centro storico”.

I prossimi appuntamenti: 11 ottobre 2018 “Il capolavoro della letteratura”, visita in Santo Spirito, alla bottega artigiana L'Ippogrifo Stampe d'Arte, aperitivo da Volume, 25 ottobre 2018 “La città rossa: tra logge e brigate di festanti”, alla bottega artigiana Cecilia Falciai - Decorazioni Artistiche Scagliola e Mosaico, aperitivo da La Sosta dei Papi, 8 novembre 2018 “Vasari, che ingegno! Dagli uffici di Cosimo I al passaggio aereo più famoso del mondo”, visita su Ponte Vecchio, nella bottega artigiana Legatoria Il Torchio, aperitivo da Amblè.