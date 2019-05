Artigianato e Palazzo, premiata Martina Levis

Giardino Corsini: alla giovane designer romana, che realizza borse e gioielli in oro vegetale, il riconoscimento del Comitato promotore

Prosegue al Giardino Corsini di Firenze la mostra Artigianato e Palazzo che vede riuniti, ed a lavoro, oltre 100 maestri Artigiani.

Oggi è stato assegnato da Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani il Premio del Comitato Promotore per lo stand più interessante alla giovane designer romana MARTINA LEVIS, che realizza borse e gioielli in oro vegetale attraverso l'utilizzo della rara fibra fibra vegetale brasiliana Capim Dourado, dal colore naturale dell'oro. Fanno parte del Comitato Promotore Internazionale: Stefano Aluffi Pentini, Barbara Berlingieri, Jean Blanchaert, Fausto Calderai, Matteo Corvino, Michel de Grèce, Maria de' Peverelli, Elisabetta Fabri, Bona Frescobaldi, Anna Gastel, Mario Augusto Lolli Ghetti, Fabrizia Lanza, Ginevra Marchi, Raffaello Napoleone, Carlo Orsi, Alvar Gonzales Palacios, Beatrice Paolozzi Strozzi, Natalie Rucellai, Luigi Settembrini, Simone Todorow, Christian Witt-Dörring.

"Siamo lieti di assegnare questo Premio ad una giovane artigiana che l'altr'anno è stata tra i vincitori di BLOG&CRAFTS, un progetto nato proprio con l'obiettivo di sostenere quei giovani che credono nelle potenzialità dei mestieri tradizionali. Sono loro che potranno tracciare il nuovo corso del settore, apportando innovazione nell'incontro con il design e le tecnologie digitali", dichiarano gli organizzatori.

Domani sabato 18 maggio sono in programma al Giardinetto delle Rose:

Alle ore 11,30 TAVOLA ROTONDA

DALL'HOUSEKEEPING AL RESTAURO SCIENTIFICO: UN UNIVERSO AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLE DIMORE STORICHE" in collaborazione con ADSI Firenze

Chairman: Cristina Acidini

Stefano Casciu (Direttore del Polo Museale della Toscana)

Marco Ciatti (Soprintendente Opificio delle Pietre Dure di Firenze)

Bernardo Gondi (Presidente ADSI Toscana)

Margherita Bianchi (Presidente Fondazione Demidoff Firenze)

Silvia Strinieri (Piacenti SpA)

Fiorenza Bartolozzi (Responsabile dei restauri del Cremlino, Bartolozzi e Maioli)

Orietta Floridi (Responsabile dei restauri del Castello di Montecchio, Socia ADSI)

Niccolò Manetti (Giusto Manetti Battiloro)

Alessandro Mari (Responsabile dei restauri della villa di San Donato in Polverosa)

Nicola De Renzis (Avvocato, Socio ADSI)

ore 16,30 Aspettando "Ricette di Famiglia" Luisanna Messeri "La cucina del casale" (ed. Rai Libri) ore 18,00 "Ricette di Famiglia" Annamaria Tossani intervista Galia Shabanova, artista, con lo chef di Desinare Cristian Giorni.

Galia Shabanova, artista moscovita le cui opere sono esposte in molte gallerie private nel mondo, ha lavorato per diciassette anni nello studio cinematografico russo Mosfilm collaborando come scenografa e costumista con importanti registi quali Andrey Tarkovsky, Nikita Mikhalkov, Andrej Konc_alovskij. Da anni trascorre molto tempo nella sua residenza nella campagna toscana e presenterà_ i suoi pirojki, cucinati dallo chef di Desinare Cristian Giorni. "I ricordi più belli della mia infanzia vedono mia madre portare sulla tavola delle feste deliziosi panini ripieni, salati o dolci. A casa, cucinarli era un rito, un passatempo accompagnato da scherzi tra noi bambini ed insegnamenti, battute e discorsi dei più grandi. Spesso li facevamo non con la nostra cuoca, ma con la nonna e la Niania, la nostra tata..."Ogni pomeriggio i visitatori potranno partecipare a laboratori gratuiti che li coinvolgeranno in attività divertenti sotto la guida degli artigiani.

Dalle 15,00 alle 17,00 i workshop live serigrafici di mOA,

dalle 15 alle 17 laboratori di Intreccio di VIMINI CON GIOTTO SCARAMELLI,

Alle 17 Carolina Reviglio della Veneria di Atelier della Calce offrirà ai visitatori laboratori di affresco.

ARTIGIANATO E PALAZZO XXV edizione

16-17-18-19 maggio 2019. Orario continuato 10-20. Giardino Corsini, via della Scala, 115 | Firenze. Ingresso: offerta minima ¤ 8; ¤ 6 da 12 -18 anni; gratuito sotto 11 anni

Per maggiori informazioniwww.artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89 info@artigianatoepalazzo.it

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo / Twitter: @MostraAeP/ YouTube: artigianatoepalazzo#artigianatoepalazzo #blogsandcrafts #ricettedifamiglia