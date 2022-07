Tempo in Toscana: in arrivo un po' di fresco?

Inizio di luglio, fa ancora caldo in Toscana ma è in arrivo una svolta più fresca? L'anticiclone subtropicale tenderà nuovamente a espandersi verso l'Italia nel fine settimana. Il picco del caldo è atteso tra domenica e martedì, poi sembra probabile l'arrivo di venti più freschi da nord che riporteranno le temperature su valori più consoni per il periodo.

L'analisi degli esperti del Lamma per la Regione Toscana (vedi video sotto) approfondisce alcuni aspetti.

Tra i dati emersi, a Firenze registrati 41 gradi il 27 giugno nella Stazione di Peretola.