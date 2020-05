Arezzo: tornano i DANDYdays, ma solo “online”

Domani e domenica 3 maggio la quarta edizione del raduno nazionale dei dandy in diretta su Zoom

AREZZO – Covid ergo Zoom. Vista la stretta attualità, la quarta edizione dei “DandyDays” – in programma il primo fine settimana di maggio – cambia la modalità ma non lo stile: non più per le vie incantevoli del borgo toscano ma in diretta sulle piattaforme social dell’evento.

Sabato 2 maggio sono previste due tavole rotonde alle ore 11.30 e alle ore 17, due “finestre” quindi sui dandy e sul dandismo, moderate dal giornalista e scrittore Francesco Maria Rossi mentre domenica 3 alle ore 17.30 è in programma un aperitivo virtuale che accompagnerà i saluti di Alessio Ginestrini e Stefania Severi di Impero Progressivo, patron dell’evento. Il programma scelto per le dirette è Zoom.