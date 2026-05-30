Arezzo al ballottaggio: che fine farà il 20% di Azione?

Il ballottaggio non è mai una semplice replica del primo turno; è, per definizione, la "seconda chance" di una democrazia. Domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, Arezzo si troverà davanti a un turno decisivo. Oltre la superficie della sfida tra i due candidati, si muove una macchina complessa fatta di logiche burocratiche essenziali, opportunità civiche dell'ultimo minuto e strategie politiche che hanno ridisegnato il campo di gioco. Comprendere questi dettagli non è solo un esercizio per addetti ai lavori, ma un modo per esercitare il proprio diritto di voto con piena consapevolezza, trasformando un atto individuale in un impatto collettivo.

Un dettaglio banale può trasformarsi in un ostacolo insormontabile: la tessera elettorale esaurita. Prima di programmare il finesettimana del voto, è fondamentale verificare se ci sono ancora spazi liberi per il bollo di sezione. Se la tessera è completa, smarrita, deteriorata o se avete cambiato residenza, è necessario agire subito.

Per agevolare i cittadini, il Comune ha previsto aperture straordinarie senza appuntamento presso lo Sportello Unico di Piazza A. Fanfani 1:

Venerdì 5 e sabato 6 giugno : dalle 08:30 alle 18:00.

: dalle 08:30 alle 18:00. Domenica 7 giugno : dalle 07:00 alle 23:00.

: dalle 07:00 alle 23:00. Lunedì 8 giugno: dalle 07:00 alle 15:00.

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Elettorale è raggiungibile ai numeri 0575 377209-239. È possibile ritirare la tessera anche per i propri familiari, purché muniti di delega e fotocopia del documento del delegante. La burocrazia non deve diventare un limite alla partecipazione: muoversi in anticipo è il primo atto di cittadinanza attiva.

Vivere l'elezione "dall'interno" è un'opportunità civica ed economica. L'Ufficio Elettorale sta formando un elenco aggiuntivo per le sostituzioni improvvise nei seggi. I requisiti includono la cittadinanza, la residenza ad Arezzo, un'età inferiore ai 75 anni e il diploma di scuola media inferiore. In base alla circolare DAIT n. 48/2026, i compensi per questo ballottaggio sono strutturati come segue:

Seggio ordinario: €172,50 per i Presidenti; €138,00 per scrutatori e segretari.

per i Presidenti; per scrutatori e segretari. Seggio speciale: €103,50 per i Presidenti; €70,15 per gli scrutatori.

La domanda va inviata esclusivamente online entro le ore 13:00 di venerdì 5 giugno.

La politica aretina vive un momento singolare. Marco Donati, a capo di un progetto definito dai vertici di Azione come "autonomo, riformista e pragmatico", ha scelto di non procedere ad apparentamenti formali nonostante abbia raccolto oltre un elettore su cinque. Questa decisione sottrae il 20% dei voti alle logiche di coalizione predefinite, trasformando il ballottaggio in una sfida basata sulla libera valutazione dei singoli cittadini.

Giulio Sottanelli e Luca Calugi (Azione) hanno chiarito che questa scelta non è un disimpegno, ma una tutela dell'identità politica costruita: "Il consenso ottenuto non può essere considerato un pacchetto di voti da trasferire ad altri schieramenti, ma rappresenta l'espressione libera di migliaia di cittadini che hanno creduto in un progetto autonomo e alternativo alle tradizionali dinamiche politiche."

Questo significa che il bacino elettorale di Donati è ora il vero ago della bilancia, libero da "accordi di palazzo" e pronto a muoversi secondo logiche puramente programmatiche.

Vincenzo Ceccarelli, candidato del centro-sinistra, punta a consolidare quel 56% di elettori che al primo turno ha espresso una chiara bocciatura della giunta uscente. Per farlo, ha integrato nel suo "Patto per Arezzo" le istanze della lista "Alternativa Comune", delineando una visione precisa:

Ripubblicizzazione dell'acqua: Avvio immediato del percorso per trasformare la gestione idrica in un obiettivo certo.

Avvio immediato del percorso per trasformare la gestione idrica in un obiettivo certo. Economia Circolare: Superamento dell'incenerimento a favore di raccolta differenziata, riciclo e riuso.

Superamento dell'incenerimento a favore di raccolta differenziata, riciclo e riuso. "Comune sotto casa": Il "primo cantiere" del Patto, dedicato alla partecipazione e all'introduzione del bilancio partecipativo.

Il "primo cantiere" del Patto, dedicato alla partecipazione e all'introduzione del bilancio partecipativo. Sanità Pubblica: Difesa del sistema universalistico contro le derive privatistiche, con il Sindaco nel ruolo di "custode della salute".

Difesa del sistema universalistico contro le derive privatistiche, con il Sindaco nel ruolo di "custode della salute". Valori Costituzionali: Impegno rigoroso a verificare e revocare le concessioni di spazi pubblici, inclusi gli immobili di Arezzo Casa, a realtà che richiamano ideologie neofasciste o anticostituzionali.

Arezzo si trova in un momento di riflessione profonda: la scelta non è solo tra due nomi, ma sulla capacità della città di dare una forma amministrativa a quella bocciatura del 56% emersa al primo turno. Resta una domanda aperta: Arezzo è pronta a trasformare quel desiderio di cambiamento in una nuova realtà, o prevarrà l'incertezza della libertà di voto? La risposta definitiva arriverà nel pomeriggio di lunedì 8 giugno.