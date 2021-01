Archeologico di Piombino aperto 27-28-29 gennaio (se resta la Zona Gialla)

Orario ridotto – dalle 10:30 alle 16:30 – comunque funzionale alla fruizione pubblica

Se confermata la zona gialla per la Toscana, cui è legata l’eventualità di aperture infrasettimanali dei musei e dei luoghi della cultura, la Società Parchi Val di Cornia darà seguito alla revisione del proprio calendario interno delle attività, cui si è lavorato a partire dall’entrata in vigore dell’ultimo DPCM, con l’obiettivo di garantire quanto necessario al mantenimento del patrimonio affidatole, senza precludere la possibilità di aperture, già dalla prossima settimana.

Nei parchi e nei musei stanno infatti procedendo da settimane, secondo un’agenda uniformata a più riprese alle disposizioni governative, le manutenzioni previste usualmente nei periodi di bassa stagione. Durante i mesi invernali, i parchi e i musei osservano nei giorni infrasettimanali chiusure funzionali alle manutenzioni, per poi riservare le aperture al pubblico nei fine settimana. Alla manutenzione, si affiancano naturalmente le attività scientifiche e di programmazione, anche didattica, che consentono il prosieguo dei progetti in essere e la realizzazione delle numerose iniziative in alta stagione, e non solo.

Giovedì scorso si è infatti conclusa l’iniziativa online Piccoli Musei Narranti, il ciclo di video letture iniziato a novembre scorso con appuntamenti settimanali, condiviso con 150 musei d’Italia uniti nell’Associazione Nazionale Piccoli Musei. Un progetto nazionale con cui la Società Parchi ha mantenuto accesi i riflettori sul Sistema, tenendo vivo l’interesse del proprio pubblico anche durante il periodo di chiusura legato all’emergenza sanitaria da Covid-19. Un modo per tenere – anche se virtualmente – aperte le porte dei musei e dei parchi a un pubblico il più ampio possibile grazie alla diffusione online dei contenuti.

Alla decisione temporanea di mantenere chiuse le realtà gestite da Parchi hanno concorso diverse valutazioni, riconducibili alla sostenibilità economica dell’apertura complessiva di un intero, vasto e articolato sistema culturale e turistico, che conta due grandi parchi archeologici, di Baratti Populonia e San Silvestro, il Museo archeologico di Piombino e i due Musei di Suvereto.

La decisione non ha precluso ulteriori valutazioni, da parte dei Comuni Soci, di cui il CdA e i vertici aziendali sono espressione, e soprattutto non ha pregiudicato l’intenso lavoro di Parchi – già in itinere – per riprendere al più presto la propria attività al pubblico, in piena ottemperanza di quanto disposto dal DPCM in vigore, assicurando le condizioni per una fruizione in sicurezza e rispettosa delle regole.

Una eventualità vincolata al perdurare in fascia gialla della Toscana, di cui è attesa la conferma o meno questa sera (ndr. venerdì) secondo il monitoraggio settimanale dei dati da parte del Ministero della Salute, e che diverrebbe concreta per il Museo archeologico di Piombino, dove ottimizzando la presenza di personale già previsto per manutenzioni e altre attività programmate, comprese quelle tecnico-scientifiche, sarà garantita l’apertura al pubblico nei giorni di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 gennaio, con un orario ridotto – dalle 10:30 alle 16:30 – ma comunque funzionale alla fruizione pubblica.

L’impegno è nella direzione di accelerare e sfalsare le attività di manutenzione programmata, incrementate per l’attuazione scrupolosa delle misure anti Covid-19, in modo da ridurre l’interferenza con l’apertura al pubblico. Nei primissimi giorni di apertura, non sono esclusi lievi disagi e inevitabili sovrapposizioni, che il personale della Parchi sta cercando di risolvere, come sempre, quanto prima e nel migliore dei modi, con la massima attenzione verso i visitatori.

La scelta di aprire il Museo archeologico di Piombino va nella direzione di un contenimento dei costi e ricade sul principale polo espositivo della Val di Cornia in quanto museo archeologico del territorio, dunque piena espressione di quei valori richiamati da più parti come fondanti della Società Parchi.