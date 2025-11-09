Apre in Via del Giglio la Tea Room by Iside De Cesare

Firenze, novembre 2025. Tra i palazzi rinascimentali, nel cuore storico di Firenze, Tivoli Palazzo Gaddi, hotel 5 stelle firmato Tivoli Hotels & Resorts, aggiunge una nuova e raffinata esperienza al proprio mosaico di ospitalità da vivere nei mesi più freddi: la Tea Room by Iside De Cesare, uno spazio inedito e intimo, pensato per celebrare il rituale del tè con l’eleganza senza tempo.

La sala da tè proporrà una selezione di miscele esclusive, oltre a una carta di proposte dolci e salate realizzate in casa e firmate dalla Chef Patronne Iside de Cesare, alla guida dell’intera ristorazione dell’Hotel e già Stella Michelin con il ristorante La Parolina di Trevinano.

Il nuovo spazio aprirà il 12 novembre 2025 con orario dalle 16.00 alle 18.30: accoglierà gli ospiti dell’hotel, ma sarà aperta anche alla città, diventando così un piccolo rifugio urbano dove ritagliarsi un momento di quiete e bellezza. Affacciata su Via Del Giglio con una vetrina che lascia intravedere l’atmosfera calda e ovattata dell’interno, la sala è un invito a rallentare, sotto lo sguardo di un soffitto con eleganti decori affrescati. Luci soffuse, tavolini rotondi in marmo, sedute in velluto e morbide piantane dal cappello crema disegnano un ambiente dal fascino classico, con tocchi di burgundy e accenti squisitamente british senza trascurare la tradizione toscana.

Una tea light accesa su ogni tavolo, e tazze vintage in porcellana decorate da delicati fiori pastello evocano l’incanto di un tè all’inglese. Ma soprattutto, gli allestimenti si rinnoveranno seguendo il ritmo naturale del tempo, per raccontare ogni volta qualcosa di nuovo di questo luogo che, come l’hotel di cui fa parte, non si limita a esistere, ma ama evolversi e trasformarsi con grazia nel fluire delle stagioni.

L’esperienza del tè pomeridiano sarà disponibile in tre formule:

Classic , con una selezione di tè e infusioni accompagnata da dolci e salati

, con una selezione di tè e infusioni accompagnata da dolci e salati Perlage che include, oltre alla selezione di tè, infusioni e menu di dolci e salati, anche un calice di champagne.

che include, oltre alla selezione di tè, infusioni e menu di dolci e salati, anche un calice di champagne. Gold che propone il tè allo zafferano firmato Blue Karavan, un calice di champagne e la selezione di dolci e salati

I tè e le infusioni dei primi due menu provengono dalle selezioni de La Via del Tè, storica maison fiorentina fondata nel 1961 dalla famiglia Carrai: un racconto di passione e conoscenza che, dalle prime piantagioni in Sri Lanka, arriva oggi fino alla piantagione in Val d’Ossola, una delle rarissime produzioni italiane di tè in foglia.

Il tè allo zafferano del menu Gold nasce dalla collaborazione con Blue Karavan, altra realtà fiorentina che da sempre trasforma l’incontro tra stile italiano ed eccellenze gastronomiche del mondo in un’esperienza sensoriale. In particolare lo zafferano utilizzato è quello iraniano raccolto a mano alle prime luci dell’alba nella regione del Khorasan, selezionando solo gli stimmi rossi per una resa aromatica e cromatica di rara intensità.

Inoltre, accanto ai grandi classici come Earl Grey Imperiale, English Breakfast, Darjeeling e Gunpowder Verde, si potranno degustare tisane, infusioni e tè profumati come Verbena e Melissa, Frutti di Bosco, Menta di Marrakesh e Zenzero e Limone.

Infine, tra le proposte dolci e salate di Iside De Cesare,ci saranno i frollini alla vaniglia, i diamantini al cacao, le madeleine, le tartelette alla frutta e al cioccolato, le tart meringa e limone, i sandwich al cetriolo, i bottoncini al salmone affumicato e alle verdure grigliate. Chi desidera un’esperienza più semplice può scegliere singolarmente tra le offerte di tè e caffetteria alla carta.

Fedeli al motto di Tivoli Hotels & Resorts – Stay in the moment since 1933 – la Tea Room by Iside De Cesare, che resterà aperta fino al 31 marzo 2026, è un omaggio al piacere del tempo dedicato a sé stessi: un luogo dove ogni dettaglio – dalle alzatine traboccanti di pasticcini, ai vassoi d’argento, alle note di musica classica in sottofondo – celebra la grazia di un gesto antico senza tempo.

A rendere ancora più speciale l’esperienza, contribuiranno i voucher regalo dedicati al tè del pomeriggio, ideali per un dono raffinato durante le festività o un pensiero gentile nei mesi più freddi.

Tra storia e contemporaneità, tra ospitalità e tradizione, Tivoli Palazzo Gaddi aggiunge così un nuovo capitolo alla propria esperienza fiorentina, invitando tutti a vivere – semplicemente – il piacere dell’attimo.