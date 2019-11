Apre a Firenze la prima Lush Perfume Library al mondo

Dal 12 novembre un innovativo concept store interamente dedicato ai profumi

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, il prossimo 12 novembre aprirà a Firenze la prima Lush Perfume Library al mondo, in via Calzaiuoli 94/96. Firenze al centro dell’attenzione del brand, come omaggio all’antica tradizione profumiera della città, culla della profumeria moderna durante il Rinascimento.

Il brand aprirà l’unico concept store Lush dedicato totalmente ai profumi; per l’occasione Lush lancerà in anteprima mondiale Grassroots, il primo profumo attivista creato in house, il cui ricavato sarà devoluto a sostenere associazioni no profit che si battono in difesa dei diritti umani, animali e per la tutela dell’ambiente.

Nella Lush Perfume Library sarà possibile ricevere una consultazione personalizzata ispirata alla teoria degli umori, che considererà l’influenza che il profumo esercita in vari campi. Una sezione del nuovo store sarà dedicata alla collezione di Body Spray, e il concept-store conterrà un’ampia collezione di volumi dedicati all’arte della profumeria. Inoltre all’interno della Lush Perfume Library la tecnologia sarà integrata alla tradizione, per un coinvolgimento degli ospiti a 360 gradi.