Anziana urtata mentre attraversa la strada: ha riportato gravi lesioni

E' intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale del Reparto di Rifredi che ha operato il ritiro della patente alla conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro

Stava attraversando la strada quando è stata urtata da un’auto. È accaduto stamani intorno a mezzogiorno in via Forlanini.

Protagonista una 86enne fiorentina.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale del Reparto di Rifredi: "Per cause ancora da accertare, l’auto proveniente da viale Guidoni in direzione Novoli ha urtato violentemente l’anziana che, a piedi, stava attraversando la strada verso il centro commerciale".



La donna ha riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita ed è stata portata in ospedale. La conducente, una 50enne fiorentina, è stata sottoposta ad alcol test con esito negativo. Gli agenti le hanno ritirato la patente per lesioni.