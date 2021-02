​Antica Valserchio: una collezione all’insegna del colore e della vivacità

Dall'azienda del cuore della Garfagnana leader nella produzione di accessori tessili per i più importanti marchi del fashion system mondiale

Antica Valserchio, azienda del cuore della Garfagnana leader nella produzione di accessori tessili per i più importanti marchi del fashion system mondiale, in occasione dell’edizione 2021 di e-MilanoUnica Connect presenta la SS22: una collezione all’insegna del colore e della vivacità che trae ispirazione dal movimento artistico e letterario del Surrealismo.

La collezione, che comprende accessori come sciarpe, stole e carré, risponde idealmente alla fragilità del periodo storico attuale con un viaggio attraverso e oltre il buio della realtà, alla scoperta degli aspetti più profondi della psiche, tra consapevolezza e irrazionale, presa di coscienza e sogno.

Caratteristica della SS 22 è il profondo know-how tessile, la selezione di materie prime eccellenti provenienti da fornitori certificati - come cashmere, seta, lana 100% Made in Italy - e la ricerca in termini di innovazione tecnologica, in linea con l’approccio sostenibile ad ampio spettro portato avanti dall’azienda.