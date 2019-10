Anna Bubba: targa in Regione per 50 anni d'arte

In palazzo del Pegaso il riconoscimento consegnato dal presidente del Consiglio regionale Giani alla presenza del sindaco di Campi Fossi. Inaugurata in sala Affreschi la personale della pittrice calabrese

Firenze – Da cinquant’anni dipinge il suo amore per i colori della vita, e ritrae gli scorci delle città amate; Torino, la natia Catanzaro, Firenze. Oggi quei ‘ritratti’ sono in palazzo del Pegaso dove si è inaugurata la mostra “Anna Bubba, cinquant’anni d’arte 1969-2019” e dove nell’occasione Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, ha consegnato una targa alla pittrice. “Siamo onorati di avere un’artista di grande prestigio, molto apprezzata in numerose iniziative in tutta la Toscana”, ha detto Giani consegnando il riconoscimento ad Anna Bubba. Presente anche Emiliano Fossi, sindaco di Campi, la città di ‘adozione’ dell’artista, che ha salutato i “cinquant’anni di opere, passione e sentimento di Anna”.

Sono intervenuti alla cerimonia anche l’assessore alla cultura del comune di Campi, Monica Roso; il direttore artistico del Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Andrea Bruno Savelli e il direttore del teatro, Giovanni Grossi.

La mostra rimarrà visitabile nell’anticamera della sala Affreschi di palazzo del Pegaso fino al 30 ottobre 2019, da lunedì a venerdì con orario 10-12 e 15-19 e il sabato dalle 10 alle 12.