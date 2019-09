Anci Toscana: tutti i nomi del Direttivo

Simone Gheri

Oltre al presidente Biffoni e al direttore Gheri numerosi amministratori di ogni parte della regione

L'assemblea congressuale di Anci Toscana, che si è tenuta ieri in Palazzo Vecchio a Firenze, oltre alla conferma di Matteo Biffoni come presidente e Simone Gheri come direttore, ha eletto anche il nuovo direttivo dell'Associazione. Eccone i componenti:

Matteo Biffoni, sindaco di Prato, presidente

Simone Gheri, direttore

Cristina Giachi, vicesindaco di Firenze

Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo

Francesco De Pasquale, sindaco di Carrara

Francesco Persiani, sindaco di Massa (MS)

Michele Conti, sindaco di Pisa

Luca Salvetti, sindaco di Livorno

LSergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini (AR)

uca Menesini, sindaco di Capannori (LU)

Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio (PT)

Sandra Scarpellini, sindaco di Castagneto Carducci (LI)

Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico (GR)

Pierandrea Vanni, sindaco di Sorano (GR)

Brenda Barnini, sindaco di Empoli (FI)

Camilla Bianchi, sindaco di Fosdinovo (MS)

Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull’Arno (PI)

Raffaella Mariani, sindaco di San Romano in Garfagnana (LU)

Davide Bussagli, sindaco di Poggibonsi (SI)

Paolo Giovannini, consigliere comunale di Lastra a Signa (FI)

Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, (LI)

Invitati permanenti:

il coordinatore dei Piccoli Comuni Sandro Cerri, sindaco di Montecatini Val di Cecina (PI)

il coordinatore di Anci Giovani (vacante)

I vicepresidenti e i responsabili delle varie articolazioni vacanti saranno nominati dal presidente in occasione della prossima riunione del Direttivo.