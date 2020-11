Anche in Mugello è tempo di olio nuovo... E cresce la qualità

Un elenco dettagliato delle aziende e dei produttori locali

E' tempo di olio nuovo! E anche in Mugello si "brucano" le olive. La raccolta è iniziata e nel territorio mugellano crescono le aziende agricole e i produttori dell'"oro verde", sempre più di qualità.



Qui si può consultare un elenco dettagliato di produttori locali e vendita diretta:

https://www.mugellotoscana.it/images/PRODUTTORI_OLIO_E_FRANTOI_ottobre_2020def-1.pdf



Per quanto riguarda gli appuntamenti del weekend, proseguono gli incontri on line e in diretta Facebook del festival "Ingorgo Letterario" mentre gli ingressi ai musei, alle mostre e luoghi di cultura sono sospesi fino al 3 dicembre come stabilisce il Dpcm 3 novembre 2020.



Per ulteriori info: www.mugellotoscana.it