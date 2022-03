Ana Mena e Casadilego per la formazione dei giovani

AW LAB presenta la quarta edizione di IS ME Music Edition introducendo un nuovo format, inedito nel suo genere. Il contest, aperto a tutti i giovani talenti che sentono di voler intraprendere la carriera artistica nel mondo della musica, consentirà ai finalisti selezionati di partecipare ad un vero e proprio percorso formativo. L’Academy creata da AW LAB si avvarrà di Masterclass sui temi principali che un artista deve saper affrontare con professionalità, dalla scrittura allo styling, e i ragazzi saranno accompagnati in questa esperienza esclusiva da artisti noti al grande pubblico e da coach professionisti.

Ana Mena, Casadilego, e Il Tre sono i protagonisti di queste lezioni esclusive insieme ad altri grandi professionisti della scena musicale, esperti coach guidati dalla radio personality Michele “WAD” Caporosso e supportati dalle etichette musicali coinvolte nel progetto. I quattro talent special guest, insieme ad Anna, sono anche i volti della campagna di lancio dell’evento scattata da Cosimo Buccolieri.

“AW LAB IS ME è da sempre il nostro modo di essere vicini alle ragazze e ai ragazzi che vogliono tentare una carriera nel mondo della musica e, forse più in generale, nel segmento degli influencers. AW LAB IS ME si è conquistata sul campo una certa credibilità come format autentico, e quest’anno abbiamo voluto fare uno step successivo. L’attuale progetto cambia e diventa una vera Academy con delle masterclass formative. Ci siamo resi conto nel corso degli anni di quanto il livello delle performance e il talento dei partecipanti sia enorme.

Quello che noi possiamo fare per supportarli è creare un ecosistema in cui possano crescere e apprendere i “segreti” del mestiere da professionisti che hanno già portato al successo molti ragazzi. Per questa ragione abbiamo immaginato l’edizione 2022 come un percorso di formazione che i finalisti avranno a disposizione attraverso la partecipazione degli entourage degli artisti / giudici del progetto. L’obiettivo è metterli in condizione di migliorarsi nella scrittura, nella scelta del repertorio e nella creazione del proprio racconto.

Un’occasione unica nel suo genere. Inoltre, con la riapertura della stagione dei concerti, abbiamo voluto fare un regalo anche ai club members di AW LAB, che potranno interagire con le masterclass e vincere numerosi premi, tra cui la partecipazione a uno a uno dei più grandi eventi musicali europei. Infine, voglio ringraziare Radio Deejay per la partecipazione, il contributo che darà in termini di amplificazione dell’evento, fondamentale nel percorso delle masterclass” spiega Antonio Marrari Head of Marketing AW LAB.

AW LAB è supportato nel progetto da Adidas Originals, Converse, Puma, Reebok, Levi’s, New Era e Eastpak che si sono resi protagonisti sia nella scelta artistica che nella composizione strategica delle Masterclass.

Per partecipare al contest AW LAB IS ME Music Edition 2022 basta inviare un proprio brano attraverso le piattaforme digital di AW LAB isme.aw-lab.com sino al 15 maggio.