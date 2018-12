Amici Miei: a Firenze omaggio alla Supercazzola

"Parola o frase senza senso, pronunciata con serietà per sbalordire e confondere l'interlocutore"

Domenica 18 Novembre a tre anni esatti da quando il termine Supercazzola, vero tormentone del film, è entrato nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli la Pagina Facebook del Conte Raffaello“Lello” Mascetti ed il cocktail bar Manifattura Tabacchi invitano i fiorentini ad un evento per celebrarla e presentare una nuova linea di magliette dedicata.

"Nella serata ci saranno cocktail inventati di sana pianta per l’occasione in una versione Amici Miei: dal Supercazzola Mule, all’Antani Perfect, dal Quintana o Setta al mitico Rinforzino.. il tutto in pieno stile "manifatturiero" nella splendida piazza di San Pancrazio al centro di Firenze, onorando quei favolosi anni in cui i film sono ambientati e dai quali non sappiamo staccarci!"



Il 18 Novembre 2015 Amici Miei compie 40 anni e la parola supercazzola, vero tormentone del film, entra di diritto nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli.

Il termine, nato come "nonsense" che il conte Mascetti, alias Ugo Tognazzi, e i suoi amici pronunciavano alle vittime dei loro scherzi, entra nel dizionario con la seguente definizione lessicografica: «Parola o frase senza senso, pronunciata con serietà per sbalordire e confondere l'interlocutore».

Un modo di dire molto popolare a Firenze diventa un giovane brand di abbigliamento (t-shirt, felpe, gadget) e nasce servendosi delle migliori aziende manifatturiere per creare un prodotto di ottima qualità e portando con sé un nuovo concetto, semplice e alla portata di tutti, il progetto Supercazzola racchiude l’ironia e l’irriverenza tipicamente toscana dei cinque amici della famosa commedia: Mascetti, Perozzi, Melandri, Necchi e Sassaroli, trasformando famose frasi e citazioni quali “come se fosse antani” in loghi vivaci e frizzanti.

Il brand Supercazzola ha l’obiettivo di crescere continuamente attraverso molteplici collaborazioni e da qui l’idea di creare un primo Supercazzola Day in un locale come la Manifattura Tabacchi all’insegna dell’Amarcord e solo con bevande italiane, venendo catapultati in un’atmosfera d’altri tempi con specchi, luci soffuse, arredi che sembrano presi dal set del film.

Domenica 18 Novembre dalle ore 19.00 alla Manifattura Tabacchi in Piazza San Pancrazio 1\r a Firenze.