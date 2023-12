Alluvione: da Tim agevolazioni per i proprietari e gli inquilini

Confconsumatori Toscana, tramite il vicepresidente Marco Migliorati, ricorda che Tim ha predisposto una serie di agevolazioni per i proprietari egli inquilini di immobili alluvionati, che possono così sospendere il pagamento delle utenze telefoniche e dilazionare i pagamenti delle bollette relative al periodo pre-alluvione.

Le informazioni sono indicate sul sito di Tim. La società telefonica indica le caselle mail dove inviare le richieste:

per i clienti residenziali : documenti187@telecomitalia.it e Servizio Clienti 187

: documenti187@telecomitalia.it e Servizio Clienti 187 per le piccole e medie imprese: email TIM191@telecomitalia.it e Servizio Clienti 191.

Tuttavia Confconsumatori Toscana suggerisce agli utenti che hanno titolo per la sospensione di non limitarsi alla semplice mail ma di inviare la richiesta a mezzo pec o raccomandata. Confconsumatori Toscana ricorda che gli sportelli dell’associazione sono disponibili per ogni eventuale assistenza sulla materia e che l’assistenza è garantita anche semplicemente online (in materia di telefonia) attraverso lo sportello virtuale dell’associazione.