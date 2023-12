Aumento IRPEF regionale per la sanità: 380 euro di tasse in più

Firenze, 23-12-2023- Oltre mezzo milione di toscani far fronte all’incremento dell’addizionale Irpef per far quadrare il bilancio sanitario della Regione. E' una tassa che colpisce coloro che hanno potere d'acquisto: artigiani, partite iva, insegnanti, pensionati, forze dell'ordine.

"Credo che occorra mettere le cause nella giusta proporzione per identificare i livelli di responsabilità e le necessarie contromisure. Non vi può essere dubbio infatti che il primum movens della crisi in atto sia imputabile al sotto finanziamento del SS contro cui occorre continuare la mobilitazione di tutte le forze sindacali. Un cittadino toscano riceve 808 euro in meno di finanziamento pubblico rispetto alla media dei cittadini europei. Moltiplicato per i 3.650.00 toscani significa che manca un finanziamento statale di 2,9 miliardi da aggiungere ai circa 7 attuali.

Rispetto alla media OCSE mancano invece “solo” 2 miliardi sic. Non solo un problema toscano evidentemente ma italiano. Una deriva che di fatto sta mettendo in discussione la tenuta del SSN e il diritto alla tutela della salute sancito nell’Art 32 della Carta Costituzionale. Così come non vi è dubbio che i sistemi che più pagano questo sotto finanziamento sono quelli pubblici, Toscana ed Emilia in particolare che sono anche le regioni ai vertici di tutti gli indicatori di sanità per qualità delle cure, dalla prevenzione, alle cure ospedaliere e territoriali.

Non credo ci siano dubbi che questi sistemi pubblici così performanti sugli indicatori di salute siano visti come il fumo negli occhi da quel corteo di gruppi privatisti pronto a saccheggiarlo, una volta imploso sotto il finanziamento. Dopo, acquisito il controllo privato, assisteremmo come sempre a una esplosione della spesa sanitaria per ogni cittadino con molti più esclusi dalle cure rispetto a ora. Proprio questa consapevolezza ci obbliga oggi a resistere per mantenere e migliorare il sistema pubblico che abbiamo senza sacrificare gli extra LEA (parrucche per le pazienti in chemio, trasporto sanitario, ricerca sulle malattie rare, ecc…) che sono il segno della nostra civiltà e sensibilità.

Per resistere e’ necessario però che il SSR raggiunga il massimo di efficienza e non sprechi nessuna risorsa umana o finanziaria che sia" da notare Pasquale D’Onofrio, Fp Cgil Toscana Medici e Dirigenti.

"Occorrono per questo una serie di interventi che rispondano agli standard del DM 70; la riconversione degli ospedali di prossimità che devono fornire livelli essenziali in acuzie, e poi dedicarsi al trattamento della cronicità. Specializzarsi su linee sanitarie specifiche che consentano di concentrare le casistiche e aumentare la qualità e quantità delle risposte alle lunghe liste di attesa: ospedali vocati, specializzati nel trattamento delle protesi di anca, ginocchio, colecistectoma, emorreidectomi, plastica erniaria, ecc..

che oggi obbligano i cittadini a lunghe attese. Pochi centri per Area vasta concentrando la casistica migliorando efficacia ed efficienza. Governare l’appropriatezza prescrittiva selezionando le patologie a maggiore impatto e creando centri di presa in carico di tali patologie: per esempio il mal di schiena richiede l’istituzione di centri multi professionali e disciplinari in alcuni ospedali che prendono in carico il paziente e guidano la diagnostica necessaria. Lo stesso per la cronicità: Broncoplneumopatici, cardiopatici, diabetici, ecc… dovrebbero entrare in filiere di controllo routinario pubblico come avviene per i pazienti oncologici afferenti ai Cord.

Il controllo specialistico pubblico è reso sempre più necessario dalla inflazione del ricorso alla diagnostica pesante per induzione del privato e per medicina difensiva dei curanti. Nel quadro attuale manca una reale presa in carico, manca la cura e stiamo diventando un prestazionificio. Stiamo cioè finanziando con soldi pubblici una deriva opportunistica privata. Concentrare le Terapie intensive e le interventistiche ad alta complessità negli ospedali di primo e secondo livello poiché le complicanze in tali pazienti richiedono competenze multidisciplinari.

Il personale recuperato nelle modifiche organizzative andrebbe dedicato, oltre all’abbattimento delle liste di attesa. al potenziamento dei letti per la cronicità, riabilitazione, palliazione, ecc... Sono solo lo 0,3 per 1000 abitanti in Toscana, contro lo 0,7 previsto dal DM 70, ne mancano quindi 1460 da distribuire sul territorio toscano in base ai bisogni assistenziali ben mappati anche per favorire le dimissioni dai PS di malati spesso cronici. Adibire sui territori Centri per assistenza e urgenza non gravi per intercettare sui territori prima dei PS i bisogni assistenziali che la carenza dei MMG rende sempre più necessari.

Il bisogno di difendere la più grande infrastruttura del nostro paese che oggi compie 45 anni ci obbliga a una presa di posizione e di responsabilità collettiva chiara, nessuno si senta escluso! Solo in questo caso il sacrificio richiesto non sarà stato vano".

“La sinistra fruga direttamente nelle tasche dei soliti, cioè fa l'unica cosa che è in grado di fare: rimedia alla pessima gestione dei soldi pubblici aumentando le tasse. Non ci sorprende scoprire che la Giunta non abbia concertato la manovra con le sigle sindacali, del resto il 'granduchino' Giani ha fatto calare dall'alto questa scelta sulla sua stessa coalizione e i risultati si sono visti (e sentiti) in aula.Bene che i sindacati oggi ci diano ragione: la Giani Tax poteva essere evitata se il governatore e l'assessore Bezzini, anzi il vero assessore alla sanità cioè il direttore Gelli, che non a caso si è fatto aumentare lo stipendio di 20 mila euro, avessero avviato un serio piano di razionalizzazione della spesa sanitaria un anno fa! Praticamente quello che annunciano di voler fare adesso.

Non ci stupisce neppure che l’unica voce fuori dal coro sia quella della Cgil, cioè il sindacato spin doctor del Pd, che ripete la stantia bugia che la Giani Tax sia colpa del Governo nazionale. La Cgil ormai è la vera stampella di una coalizione zoppa, sempre pronta a correre in soccorso del Pd” lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli.

"Il tanto decantato sistema sanitario, tutto pubblico, della Toscana, quel servizio che avrebbero voluto difendere dalle destre brutte e cattive, fa acqua da tutte le parti: costi sempre più alle stelle e servizi al lumicino ovunque, soprattutto nei comuni più piccoli". Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia. "Prima la riforma fallimentare del 118, che ha devastato un servizio ben funzionante, anche grazie ai molti professionisti, poi la voragine dei conti pubblici – è l'affondo -. Del resto, la sinistra, con l'assenso degli alleati come Italia Viva, prima fa il buco, e non è certo colpa del governo – noi abbiamo investito e molto in sanità a livello nazionale – tanto che tutti se la prendono con Giani, poi scarica il costo su coloro che vengono sempre, regolarmente tartassati con l'Irpef".

"380 euro in più di tasse a famiglia – ricorda Mazzetti – sono il presente natalizio di Giani e Saccardi, di Italia Viva e PD: un salasso vergognoso in tempi di crisi nei quali tutti già pagano di più, senza avere in cambio alcuna miglioria. Perché loro, PD e Italia Viva, fanno così: prima tagliano, prima tartassano, poi promettono migliorie". "Prima la disastrosa gestione del trasporto pubblico, poi la sistematica riduzione della sanità: cosa rimane oggi del famoso modello toscano?", conclude Mazzetti.

Il consigliere di Italia Viva, Stefano Scaramelli due giorni fa aveva detto: 'Non ci asterremo, non usciamo dall'aula, votiamo contro'. Invece sono usciti dall'aula al momento del voto, dopo ore in cui il Consiglio regionale è stato sospesa per le riunioni di maggioranza.

"Siete il partito delle tasse, rimarrete nella storia per questo motivo. E la maggioranza non può andarxe avanti così: o si sta in maggioranza, o all'opposizione. Da un lato c'è il partito delle tasse, dall'altro c'è 'Italia Confusa' che ha scelto ancora una volta potere e poltrone: il risultato è che siamo arrivati con 200 milioni di euro in più di pressione fiscale, due consiglieri di maggioranza che escono dall'aula e un presidente che fa finta di niente". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in un passaggio del suo intervento in aula, rivolgendosi alla maggioranza di centrosinistra, durante il dibattito sull'approvazione del bilancio.

"La Toscana - ha proseguito Stella - è stata l'unica Regione italiana che, di fronte al payback che non è arrivato, ha scelto di alzare le aliquote Irpef e di tassare i cittadini. Non lo ha fatto nessun'altra Regione, e io credo che oggi si sia segnata una linea oltre la quale credo nessuno possa andare. Questi soldi, questi 200 milioni di euro frutto dell'ennesima tassazione, oltre tutto devono andare sui servizi generali, non per tappare i buchi della sanità, altrimenti la corte dei conti vi farà un rilievo. Quanto alla proposta di una task force, è una proposta senza senso, non occorre una task force, ma occorrono dirigenti che si mettono a lavorare con la parte politica, ed individuino non oggi, ma avrebbero dovuto farlo un anno fa, quali sono gli elementi di criticità".