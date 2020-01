Allerta gialla rischio ghiaccio da stanotte a Firenze

Scatterà a mezzanotte e si concluderà alle 10 di domani. Prudenza alla guida.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per ghiaccio, martedì 7 gennaio 2020, su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze. Previste per la notte e fino alle prime ore del mattino di martedì, locali formazioni di ghiaccio nelle pianure e nei fondovalle, in particolare nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante il giorno. Ricordiamo l'obbligo delle dotazioni invernali e di guidare con prudenza.

Il Centro funzionale regionale ha emesso, per la zona che riguarda anche la nostra città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce, dalla mezzanotte alle 10 di domani, martedí 7 gennaio, codice giallo per il rischio ghiaccio. Oltre Firenze sono interessati anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Previsioni meteo in Toscana

Domani, martedì, ancora alta pressione con tendenza a formazione di debole minimo depressionario sul Golfo Ligure; possibili gelate su pianure e valli dell'interno.

GHIACCIO

Domani, martedì, fino al primo mattino, temperature sottozero su pianure e fondovalle; sarà pertanto possibile la presenza di ghiaccio (locale), in particolare nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante il giorno.