Allerta gialla da stanotte per possibili temporali forti e rischio idrogeologico

Da mezzanotte a domani alle 18:00. A Prato è arancione

Allerta gialla per possibili temporali forti a Firenze da stanotte fino a domani pomeriggio. L’allerta gialla è stata emanata dalla Protezione Civile per il rischio di forti temporali e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Sulla base del bollettino del centro funzionale regionale di valutazione delle criticità per la zona che riguarda anche il Comune di Firenze, l'allerta scatta stasera a mezzanotte e si concluderà domani, 14 agosto, alle 18.

Sulla base delle previsioni del CFR nel corso delle ore pomeridiane di oggi, lunedì 13 agosto, saranno possibili temporali a carattere isolato in alcune zone nella nostra zona di allerta “b” (quella che comprende Prato e provincia). In ogni caso, durante la giornata odierna, i cumulati di pioggia medi non dovrebbero risultare “significativi” mentre, in occasione delle precipitazioni a maggiore intensità, potrebbero raggiungere valori fino a 20-30 mm. Nel corso della giornata di domani, martedì 14 agosto 2018, le precipitazioni dovrebbero intensificarsi sempre presentandosi sotto forma di rovesci. I temporali potrebbero risultare particolarmente intensi e saranno maggiormente probabili – nelle zone nord occidentali e settentrionali della Toscana (compreso quindi anche la zona di allerta “B”) - nelle ore notturne e della mattina. In base alle previsioni, per quanto riguarda la zona di allerta del nostro Comune, il periodo a maggior probabilità di eventi temporaleschi dovrebbe concentrarsi nella prima parte della giornata di domani, martedì 14 agosto. I metereologi del CFR fanno inoltre presente che, in occasione dei fenomeni temporaleschi più intensi, i cumulati massimi sopra indicati potrebbero venir raggiunti in brevissimo tempo, anche in 1 sola ora di precipitazioni.

Per informazioni sulle norme di comportamento in caso di temporali forti consultare il sito della protezione civile.