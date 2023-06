Alle Cascine il Festival della birra artigianale toscana

La birra artigianale toscana ha la sua hall of fame.

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno, Ultravox Firenze, lo spazio estivo del Parco delle Cascine (Firenze) apre le porte al Festival della birra artigianale toscana: tre giorni di degustazioni, musica e approfondimenti per cultori, rigorosamente a ingresso libero. Sul palco Auge, La Casa del Vento e Train de Vie.Per l’occasione trasferiscono qui insegne e delizie 13 pluripremiati birrifici artigianali toscani: Birrificio Valdarno Superiore, Cane Nero, Demonia, La Foresta, Birrificio Corzano, Birra dell'Elba, La Diana, Lilium, Luppolo di Mare, Mudita, Radical Brewery, La Stecciaia e Toptà.La tap list è da leccarsi i baffi: dalle spine del Festival della birra artigianale toscana mandate eccezionali di Blanche, Pale, Pils, Ipa, Bock, birre ad alta e bassa fermentazione.

E proposte particolari come la “Birra Cetica” realizzata con malto d'orzo, farro bio e patata di Cetica, “Cautha”, la golden ale ispirata all'eponima divinità etrusca, la “Nebula” prodotta con grano antico di Montespertoli, la “Caldarrosta” con miele al castagno e la “Goes against the police” con sale di Volterra.Ottime birre e grande musica dal vivo. Tra ispirazione folk e canzone d’autore il sound dei Train de Vie, in concerto venerdì 9 con il nuovo album “Venti”. Sabato 10 dal palco arriva il combat folk de La casa del vento, band italiana che Patti Smith ha voluto al proprio fianco nell’album “Banga”.

Domenica 11 chiudono gli Auge, trio rock/dark/wave, per farci ascoltare il nuovo album “In purgatorio”.Nel segno della qualità anche l’area food del Festival, che domenica sarà aperta anche a pranzo. Orari festival: venerdì 17/24; sabato 17/24, domenica 12/24. Ricordiamo che Ultravox Firenze dispone di un parcheggio auto/moto riservato, in viale dell’Aeronautica, a soli cento metri dal Festival. La stagione 2023 di Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Becks, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.Ultravox FirenzeDa maggio a settembre 2023Anfiteatro delle Cascine Ernesto De PascaleParco delle Cascine - FirenzeOrariAperto tutti i giorni (salvo diversa indicazione)Informazioniwww.ultravoxfirenze.it