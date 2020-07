Alla Versiliana Martina, simbolo degli infermieri anti Covid

Interessante appuntamento sabato 18 luglio alle 18,30

Marina di Pietrasanta (Lu)_ Al Caffè de La Versiliana si torna a parlare di Covid e della pandemia che sta sconvolgendo il mondo e che tra i primi ha sconvolto anche il nostro Paese. Nell'incontro in programma sabato 18 luglio alle 18.30 , il giornalista David De Filippi ospiterà sul palco dello storico Caffè di Marina di Pietrasanta, l'infermiera simbolo del Covid Martina Benedetti insieme alla criminologa Anna Vagli. L'occasione sarà quella di presentare il libro di cui sono autrici dal titolo “ Non siamo pronti” . Si tratta dello scambio epistolare tra due amiche, che hanno scelto di pubblicare le loro conversazioni, avvenute durante il lockdown. Un libro drammatico e spontaneo, che si pone interrogativi sia sul presente che sul futuro sanitario. Sul palco ci sarà anche Eleonora Pellegrini de Vera, Vice Presidente della società di relazioni pubbliche Weber Shandwick Italia, milanese, promotrice di numerose campagne di informazione nutrizionale e di prevenzione dei tumori che ha vissuto la malattia e che porterà la propria testimonianza ai microfoni del Caffè.

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”e saranno in onda anche suNoi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

