Alla MotoGp al Mugello anche le Frecce Tricolori

Il sorvolo del Mugello Circuit è previsto per il 3 giugno prossimo in occasione della tappa del Campionato Mondiale di Motociclismo e rientra nell’attività 2018 della pattuglia acrobatica più famosa nel mondo

Sarà un Gran Premio d’Italia da non perdere quello in programma il 3 giugno all’Autodromo del Mugello; il passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli toscani renderà ancora più appassionante lo spettacolo offerto in pista dai campioni di MotoGP, Moto2 e Moto3. Il sorvolo del Mugello da parte delle Frecce Tricolori, per salutare tutti gli appassionati, è previsto nel programma dell’attività 2018 della pattuglia acrobatica più famosa nel mondo.

Il tricolore che caratterizza i cordoli della pista del Mugello sarà, dunque, protagonista anche nei cieli domenica 3 giugno per una giornata di sport e spettacolo nel segno delle migliori eccellenze italiane.