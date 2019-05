Alla libreria Ibs Libraccio di Firenze "La notte si prepara" di Giacomo Aloigi

La presentazione del volume mercoledì 29 Maggio. Saranno presenti Bruno Casini e Massimiliano Mingioni, letture di Fabio Baronti della Compagnia delle Seggiole

«Tre minorenni. Adesso non poteva essere solo una coincidenza. Non al terzo cadavere che saltava fuori in meno di due mesi. Il bastardo aveva la fissazione per le teenager. O l’ossessione.» Dopo aver collaborato con i servizi segreti, Ian Novelli si è reinventato investigatore privato. Claudia, sua figlia, non si è mai più svegliata dal coma, dopo l’incidente. Ora, nella Firenze della metà degli anni settanta, l’ex agente non è esattamente la persona più piacevole con cui condividere le indagini su un serial killer che sembra prendere di mira ragazzine minorenni. Alla terza vittima, però, un tarlo inizia a rosicchiare le convinzioni di Ian. E infatti qualcosa non torna: la rete in cui gli eventi sono rimasti impigliati fa acqua da tutte le parti. Indagando a modo suo, Novelli riesce a collegare eventi apparentemente lontanissimi, portando alla luce un intrigo molto più grande di quanto sembrasse, le cui radici affondano in un passato lontano, sfiorando antichi misteri irrisolti da decenni. E mentre qualcosa di grosso si prepara in ambito politico, il vecchio lavoro di Ian torna a bussare alla sua porta, forse con un nuovo segreto da svelare…

Giacomo Aloigi è nato a Firenze nel 1969. Musicista e avvocato, ha scritto sulle riviste «Amarcord-Il lato oscuro del cinema» e «Selen». Sua è la sezione Omicidi in prima serata-Il thrilling nella fiction e nei film tv nel libro Sotto gli occhi dell’assassino (2001). Ha collaborato al volume Sexy Eroine-Erotic Heroins in Movies (2003). Come romanziere esordisce nel 2005 con il thriller Buio, uscito per i tipi di Polistampa in oltre 9 mila copie. Consoliderà il successo nel 2007 con Sabbia in bocca, pubblicato sotto la stessa sigla e poi nella collana «Giallo & Nero» di Mauro Pagliai. Da ottobre 2014 è in libreria anche il terzo suo thriller: Gotico fiorentino, edito da Mauro Pagliai.

La libreria Libraccio è a Firenze in via de’ Cerretani 16r, tel. 055 287339