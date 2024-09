Alla BiblioteCaNova la mostra itinerante su Terzani e Maraini

Dopo essere stata ospitata e apprezzata negli spazi della Biblioteca delle Oblate, arriva alla BibliotecaNova dell’Isolotto (via Chiusi, 4/3A) la mostra fotografica itinerante "Memorie in Viaggio" dedicata a Fosco Maraini e Tiziano Terzani a venti anni dalla loro scomparsa, a cura dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. L’inaugurazione si terrà lunedì 23 settembre dalle ore 18 alla presenza di Angela Terzani Staude e Mieko Maraini, mogli dei due autori, e Franco Cardini professore emerito Isus/Sns.

Per l’occasione, Francesco Vittadello (ricercatore, formatore e mercante d’arte orientale, esperto di campane tibetane da oltre vent’anni) accompagnerà l’apertura dell’esposizione con il suono sacro delle “Ciotole del canto” (Campane Tibetane) e il “Bagno di suoni” con le Keisu (Campane Giapponesi). In mostra, 66 immagini digitalizzate e riprodotte a partire dagli originali che tracciano una panoramica dei luoghi dell'Oriente e dell'Estremo Oriente - con i loro personaggi, contesti e usanze - in cui i due autori hanno abitato, lavorato, viaggiato, restituendo la percezione di come Terzani e Maraini li hanno vissuti.

«A unire Fosco Maraini e Tiziano Terzani, due personaggi diversi sotto molti aspetti, c’è il grande amore per l’Oriente in tutte le sue declinazioni – spiegano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Ma anche il fatto che entrambi, dopo aver viaggiato e vissuto in tanti paesi del mondo, alla fine della loro vita hanno cercato un luogo del cuore che hanno trovato in Toscana.

Tiziano Terzani trovò il suo eremo a Orsigna, nella montagna pistoiese, Fosco Maraini a Pasquigliora sulle Alpi Apuane nel Comune di Molazzana (LU). La Casa di Maraini è stata acquistata recentemente dal Comune e oggi è aperta al pubblico e visitabile. Come associazione ci auguriamo che anche la casa di Terzani a Orsigna possa presto aprire al pubblico integrandosi nell’itinerario culturale dedicato ai luoghi di Terzani».

La mostra sarà aperta a ingresso libero, fino al 16 ottobre nell’orario di apertura della biblioteca. È stato inoltre stampato un catalogo della mostra, curata da Marco Capaccioli e Adriano Rigoli, che raccoglie numerosi contributi e tutte le immagini e le didascalie delle fotografie. È possibile richiedere il catalogo (con saggi dei curatori e di Mieco Maraini, Angela Terzani, Claudio Rosati, Franco Cardini) e la riproduzione delle foto scrivendo a: toscana@casedellamemoria.it

La mostra, a cura dell’Associazione Nazionale Case della Memoria in collaborazione con Biblioteca delle Oblate e BibliotecaCANova Isolotto, è inserita nel calendario del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine.