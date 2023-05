Alberto Bocini solista e direttore di Toscana Classica

Strumento diffuso soprattutto nel jazz, il contrabbasso ha avuto spesso un ruolo comprimario in ambito classico. Almeno fino all’avvento di Giovanni Bottesini, che ne fu grandissimo virtuoso, tanto da guadagnare l’appellativo di “Paganini del contrabbasso”.

Tra i gli epigoni del musicista cremasco un posto d’eccezione merita Alberto Bocini, contrabbassista di fama mondiale, a cui l’Orchestra Toscana Classica riserva il duplice ruolo di direttore e solista nei concerti di domenica 21 e lunedì 22 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze.Programma tutto nel segno di Bottesini, di cui ascolteremo il “Concerto per contrabbasso e archi in si minore”, “Elegia n.2” (Romanza drammatica) e la “Fantasia sulla Lucia di Lammermoor".

Chiuderà il “Concerto per contrabbasso e orchestra d’archi” a firma dello stesso Bocini.A lungo primo contrabbasso dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – oltre che dell'Orchestra di Santa Cecilia, del Teatro alla Scala e della London Symphony Orchestra - Alberto Bocini ha intrapreso da qualche anno un’intensa carriera cameristica e solistica. Suona e insegna in tutto il mondo, ha fondato una propria etichetta discografica, la NBB records, ed è membro della The Bass Gang. È titolare della cattedra di contrabbasso alla Haute Ecole de Musique di Ginevra, dove è succeduto al suo maestro, Franco Petracchi.Inizio ore 21.

Biglietto 15/10 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto anche per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.

G. Bottesini Concerto n. 2 per contrabbasso e archi in si minoreRomanza drammaticaFantasia su Lucia di LammermoorA.

Bocini Concerto per contrabbasso e orchestra d'archi

892.101)Presso le sedi, nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21Toscana ClassicaFederazione di Associazioni di Produzione Musicale della ToscanaVia Monferrato 2 – Firenze - Tel/fax 055.783374www.toscanaclassica.com - info@orcafi.it