Albero di Comunità al Galluzzo, le foto dei primi addobbi

Piazza Puliti: l'idea lanciata dal Q3 e dal CCN comincia ad avere seguito e c'è anche una cassetta con i libri da lasciare e/o prendere. Tutti possono portare qualcosa e contribuire

FOTOGRAFIE. L'idea dell'Albero di Comunità al Galluzzo inizia ad avere successo. I primi addobbi ad opera della cittadinanza sono comparsi nel week end appena trascorso: si vedono varie decorazioni e palle di Natale. C'è anche una cassetta per i libri, con l'ormai collaudato prendi e/o metti.

L'Albero di Comunità, il secondo albero natalizio del Galluzzo dopo quello luminoso e con le sfere in Piazza Acciaioli, è stato ideato per dare ancora di più il senso del Natale e di una Festa in cui c'è molto da condividere, anche in un periodo particolare come questo dell'epidemia da Coronavirus.