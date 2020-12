Albero di Comunità al Galluzzo: lo decorano i cittadini

È stato messo dal Quartiere 3 e dal CCN in piazza Puliti. I cittadini sono invitati ad abbellirlo con addobbi ed idee personali. Serena Perini (Q3): "Cose che scaldano il cuore"

Novità al Galluzzo per queste Feste natalizie 2020-2021. In piazza Puliti, che nei prossimi giorni sarà riaperta dopo i lavori, per iniziativa del Quartiere 3 con il Centro Commerciale Naturale è stato piantato un abete da decorare ad opera dei galluzzini, chiamati a portare addobbi, amore e fantasia. L'abete si trova vicino al fontanello.

Ci sono già delle luci, molto carine ma essenziali. L'invito è quello di decorare l'Albero portando oggetti di fantasia, con idee a vantaggio di tutti. Perché lo scopo di questo secondo albero di Natale in paese (il primo è quello con le sfere in piazza Acciaioli) è cementare la comunità, farla ritrovare attorno a un simbolo condiviso.

Non per niente Serena Perini, presidente del Quartiere 3, lo chiama in hashtag 'Albero di Comunità' aggiungendo: "Cose che scaldano il cuore".

Stasera verso le 19 c'erano solo le luci ma c'è da scommettere che già da domani qualcuno inizierà a portare qualche addobbo per l'Albero di Comunità del Galluzzo.