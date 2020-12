Al via #RET Speciale Green: web talk show su buone pratiche florovivaismo

Prima puntata in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 12 con dirette e servizi da aziende di eccellenza e con l'intervento dell'assessore regionale Stefania Saccardi. Conduce Tinto di Decanter Radio2 Rai

Va in onda mercoledì 9 dicembre alle ore 12.00 in diretta sui canali social (Facebook - Youtube) di intoscana e buyfoodtoscana e i relativi siti, la prima delle tre puntate di #RET Speciale Green, il web talk show realizzato da Regione Toscana insieme a Tinto (Nicola Prudente) conduttore di “Decanter” su Rai Radio2 e “Mica Pizza e Fichi” su La7, con il supporto di Fondazione Sistema Toscana e la redazione del portale, che mette al centro racconti di buone pratiche portate avanti dalle migliori aziende florovivaistiche toscane.

Un comparto, quello del florovivaismo, che vede decine di aziende di eccellenza che esportano in tutto il mondo e che purtroppo ha registrato una flessione nei mesi passati.

Decine di storie che vogliono essere raccontate, in particolare in queste settimane di avvicinamento al Natale, uno dei periodi più floridi per la vendita di fiori e piante, basti pensare agli abeti e alle stelle di Natale.

La trasmissione vedrà dirette dalle aziende, interviste ai protagonisti, servizi che racconteranno curiosità e trend, il tutto condotto dell'istrionico Tinto sempre pronto a dar voce alla sua regione la Toscana.

Il format riprende quello già sperimentato con #RET nei mesi di aprile e maggio con la serie di trasmissioni condotte sempre da Tinto e che avevano avuto per protagonisti i Consorzi del food and wine toscani.

Le altre due puntate di #RET Speciale Green andranno in onda il 16 e il 23 dicembre sempre in diretta sui canali social (Facebook - Youtube) di intoscana e buyfoodtoscana e i relativi siti. Nella puntata di mercoledì 9 dicembre interverrà la vicepresidente e assessore all’agroalimentare della Regione Toscana Stefania Saccardi.