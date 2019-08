Al via il primo corso di formazione per diventare “Maestri della Pietra”

L’Opera di Santa Maria del Fiore con la Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze presentano il primo corso di formazione per “Maestri della pietra”, ovvero tecnici restauratori dei materiali lapidei musivi e derivati

L’idea nasce dall’Opera di Santa Maria del Fiore che ha sentito la necessità di tramandare un antico e glorioso mestiere praticato, ancora oggi, nella sua “Bottega di restauro”, dove lavorano una decina di persone, che si occupa della manutenzione e del restauro del patrimonio architettonico e artistico del complesso della Cattedrale di Firenze. Un modo di proseguire l’idea di “bottega“ come era presente a Firenze nel Medioevo e nel Rinascimento, con uno scambio di esperienze da “maestro “ a “discepolo” o “apprendista “. Alla fine del percorso formativo l’Opera di Santa Maria del Fiore valuterà l’assunzione di alcune persone che hanno partecipato al corso, così come altre Opere in Italia.

E’ possibile iscriversi al corso, a partire da oggi fino al 15 settembre 2019, che avrà la durata di tre anni (novembre 2019/2022), per un totale di 2.700 ore di lezioni frontali, attività di laboratorio e cantiere scuola, stage in aziende che operano nel restauro.

Possono partecipare al corso massimo 10 persone che saranno ammesse dopo una selezione, prevista nei giorni 15 e 16 ottobre 2019, in base all’ordine di punteggio derivato dall’analisi del curriculum vitae, da un test di valutazione inerenti materie scientifiche e umanistiche facenti parte del programma, una prova di disegno e un colloquio motivazionale.

Grazie al contributo di 53 mila euro dell’Opera di Santa Maria del Fiore, è stato possibile abbassare il costo del corso per tutti i partecipanti, che sarà di 15.500 euro a persona invece di 20.800. Inoltre, trattandosi di un corso riconosciuto dalla Regione Toscana, con la pubblicazione del bando per i voucher individuali, gli allievi potranno farne domanda e abbattere ulteriormente il costo di partecipazione.

Il bando del concorso è scaricabile dalla home page del Centro Europeo del Restauro (dipartimento della Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze), lasciando le proprie generalità. Per informazioni contattare la Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze Tel. 0554625035, e-mail info@scuolaedile.fi.it.