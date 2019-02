Al Teatro delle Arti lo spettacolo “Nine Bells”

A Lastra a Signa venerdì 1 marzo una performance molto particolare, a cura di Aterballetto

Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto presenta lo spettacolo “Nine Bells”, venerdì 1 marzo ore 21, coreografia di Valerio Longo e musiche dal vivo di Simone Beneventi. Proposta per la prima volta in Toscana, “Nine Bells” è una performance per un danzatore e un percussionista con nove campane a lastra, su una suite in tre movimenti dall’opera omonima del compositore Tom Johnson, nata dall'incontro tra Valerio Longo con la musica del percussionista Simone Beneventi, già premiato con il Leone d’argento alla Biennale musica di Venezia.

“Nine Bells” esplora le molteplici combinazioni di nove campane sospese in una griglia 3 × 3, dove ogni campana è situata a circa 2 metri di distanza dalle altre. La musica è prodotta dai rintocchi delle campane, seguendo precisi percorsi intorno all’installazione. Il pezzo induce quindi a camminare moltissimo, più o meno rapidamente, e il rumore dei passi è parte integrante dell’opera. Esplorando sistematicamente tutti i possibili percorsi, dal momento che il percussionista colpisce ogni campana al suo passaggio, risultano anche tutte le possibili melodie. La performance è allo stesso tempo un esercizio fisico piuttosto impegnativo per il performer ma anche un evento di grande impatto visivo per il pubblico. Come in molte sue opere, la teoria e la pratica diventano un tutt’uno per nulla astratto: la struttura del pezzo si vede e si sente allo stesso tempo.



Biglietti 15/10 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Biglietto speciale a 8 euro per allievi delle scuole di danza (prenotazioni tel. 3401369666 - compagniasimonabucci@gmail.com).



Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop Lastra a Signa.

Informazioni: Teatro delle Arti - viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa (FI)

Tel. 055 8720058 - 331 9002510 teatrodellearti.lastraasigna.fi@gmail.com