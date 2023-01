Al Taste 2023 il cibo più costoso e pregiato al mondo

Sarà la 16^ edizione di Taste, il salone del gusto organizzato da Pitti Immagine. La prestigiosa vetrina, dal 4 al 6 febbraio, porterà alla Fortezza da Basso le eccellenze del italiane e le più recenti evoluzioni del kitchen lifestyle & design.

Degustazioni, masterclass, cene e persino una mostra d'arte: è un carnet di appuntamenti in città piuttosto eterogeneo. Come ogni anno, in contemporanea alla kermesse è stato allestito un calendario di appuntamenti “Fuori di Taste” che coinvolgono ristoranti, bar e luoghi della socialità fiorentina.

Dall’espresso più pregiato e costoso al mondo, agli special box per essere ‘introdotti’ nell’universo del caffè e poterlo assaporare con maggior consapevolezza. Ditta Artigianale fa il suo debutto alla prossima edizione di Pitti Taste (4-6 febbraio 2023) all’insegna dell’esclusività, grazie ad una serie di proposte d’eccellenza e ad alcuni appuntamenti ‘Off’ legati alla manifestazione.

In Fortezza da Basso (Padiglione centrale, piano terra, stand U2) la prima linea italiana di caffetterie dedicata al consumo consapevole di caffè e microroastery porterà infatti al salone del gusto firmato Pitti Immagine un caffè monorigine da ‘Guinness’, il “Candy Geisha”, varietà proveniente dalla Colombia, venerata ed apprezzata per le sue note floreali e fruttate, che ha un costo superiore ai 100 euro al chilo. Il motivo di un prezzo così elevato risiede prevalentemente nel complesso processo di lavorazione, che oltre ad essere molto dettagliato viene diviso in 3 fasi: inizialmente le bacche vengono pulite con ozono, per ridurre il carico microbiologico indesiderato, poi vengono introdotte in fermentatori di acciaio inox con l’aggiunta di CO2, in modo da prevenire l’ossidazione dei composti presenti nella polpa, infine i chicchi vengono lavati con tecnica dello shock termico che permette di fissare rapidamente i composti di fermentazione.

Il risultato di tutte queste lavorazioni è un caffè eccezionale, caratterizzato da un profilo delicato, agrumato ed aromatico. Scelto con cura da Ditta Artigianale attraverso la collaborazione con piccoli produttori, nel rispetto di chi lavora nelle piantagioni e dei luoghi in cui vivono, “Candy Geisha” è prodotto da Finca El Paraiso, di Diego Bermudez, che insieme alla sua famiglia e ad altri 8 collaboratori ha creato una gamma di caffè di alta qualità con una consistenza senza pari.

Ditta Artigianale porta a Taste anche due “Learning Box”, l’ultima frontiera proposta dall’azienda sul tema di sensibilizzazione e conoscenza dell’intera filiera caffeicola. Si tratta di due cofanetti, contenenti diverse varietà di caffè, con le ‘istruzioni’ per preparare e degustare la propria tazza, in modo da offrire al consumatore una maggior consapevolezza del prodotto, della lavorazione e della sua provenienza. Un modo per condividere le conoscenze acquisite da Ditta Artigianale sul mondo del caffè, scoprendone la straordinaria complessità.

Il primo cofanetto si chiama “Learning Box: Process” ed offre tre diverse lavorazioni di uno stesso caffè specialty proveniente dall’Honduras, dall’azienda Finca El Puente, ormai una presenza di lunga data nella gamma di Ditta Artigianale, con tre differenti processi: Naturale, Lavato ed Anaerobico.

Il secondo è invece il “Learning Box: Variety” e propone tre differenti varietà botaniche di altissimo livello: Geisha, Java e Batian, che provengono dalla piantagione di caffè di Marisabel e Moises Caballero.

Previsti inoltre una serie di appuntamenti “Fuori di Taste”: i quattro store Ditta Artigianale di Firenze ospiteranno tre diversi eventi legati al tema delle colazioni e non solo. Ogni mattina, inoltre, dal 4 al 6 febbraio appuntamento nei locali fiorentini di Ditta Artigianale con i dolci di Olivieri 1882 e le tisane biologiche di Wilden Herbals, per una colazione rigenerante.

Sempre in via Carducci 2, sabato 4 febbraio, in orario aperitivo dalle 18.30 alle 20.30, largo a “Il Pesce nasce nel mare e muore nello Champagne”, con i salumi ittici di Shark - Bottega del Pesce, ideati da Francesco Secci, in accompagnamento allo Champagne Petite Vallée dell'Azienda Vallepicciola, presentato da Massimo Fabiani, per un aperitivo di nuova frontiera.

Partecipa alla serata il giornalista e critico enogastronomico Leonardo Romanelli.

Leonardo Romanelli, altresì scrittore e formatore in questo ambito, è protagonista e curatore di una serie di appuntamenti inseriti nel programma di Fuori di Taste, preceduti da una gustosa pièce teatrale al Teatro Puccini.

Per la prima volta, Chiaverini partecipa al Taste. La marmellata di casa. Chiaverini è da sempre, a Firenze e dintorni, sinonimo di casa, di colazione genuina e tradizionale, tanto da poter considerare le marmellate dell’azienda al pari delle Madeleine di Proust: non esiste fiorentino che non abbia un ricordo legato al vasetto/mastello in alluminio degli anni 70.Le marmellate Chiaverini ricordano quelle che si preparavano un tempo in cucina, con cura e pochi essenziali ingredienti: frutta, zucchero e tempo. Tra i gusti più amati e iconici troviamo More di Rovo, Arance con scorze e Fichi e Mandorle, rigorosamente conservate nel mastello, simbolo inconfondibile del brand.

Domenica 5 febbraio dal mattino al pomeriggio sarà possibile partecipare al “brunch fiorentino” di Chiaverini in collaborazione con Ditta Artigianale. L’inedito e speciale menù, ideato appositamente per questa occasione dallo chef Giacomo Faberi, si presenterà in versione dolce e salata, a base delle storiche marmellate del marchio.

Le novità che l'Antica Macelleria Falorni di Greve in Chianti presenterà al salone del gusto fiorentino sono il salame con chianina, il salame con chianina e tartufo, accoppiata esclusiva, nella nuova confezione con prodotti dal formato ridotto da 180 grammi e la super star Finocchiona IGP, premiata con Cinque spilli dalla Guida Salumi d’Italia 2023 (riconoscimento già ottenuto nel 2019).

A Firenze, quindi, sarà presentato il salame con Chianina, in formato da 180 grammi: un prodotto dal gusto morbido ed elegante, grazie ad una delicata speziatura e all’utilizzo nell’impasto della pregiata carne tipica toscana, il salume porta sul palato un sapore equilibrato e ideale per aperitivi e cene. L’impasto è realizzato per il 50% da carne bovina di razza Chianina di “Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP” e per la restante parte con le carni più pregiate di suino italiano. In più, in fiera arriva anche il salame con Chianina e tartufo (in formato sempre da 180 grammi), delizioso spuntino per un’accoppiata mai provata prima, per un gusto maturo e sfizioso. La novità dei formati dei salami proposti si sposa con la nuova confezione proposta da Falorni, il mini-plateau che comprende cinque salumi in un’unica pratica forma di acquisto o regalo.

La “super star” Finocchiona IGP che sarà presentata a Taste porta con sé la tradizione e gli inconfondibili profumi delle campagne toscane, ed è preparata secondo l’antica ricetta con carni rigorosamente selezionate di suini esclusivamente allevati in Italia, aromatizzata con semi di finocchio selvatico, stagionata lente, e insaccata in budello naturale e legata a mano, risulta dalla consistenza morbida e vellutata, per un gusto intenso ma molto equilibrato, pienamente digeribile. Il Premio dei Cinque Spilli della Guida Salumi d’Italia 2023 è un riconoscimento importante per l’Antica Macelleria Falorni, che da oltre 200 anni produce nel cuore del Chianti salumi di alta qualità, tramandando di padre in figlio i segreti di antiche ricette e il sapere artigiano delle lavorazioni.

Per gli eventi nel calendario off della fiera, l’Antica Macelleria Falorni parteciperà invece a due appuntamenti. Venerdì 3 febbraio alle 18.30 presso Tiratissima (in via G. Amendola 14r) per “Doppia C: per essere originali!” sarà presentata la punta di diamante di casa, il prosciutto affinato sotto la cenere (per informazioni chiamare il numero 055 8892741), insieme al cioccolato al carrello di Noalya, Cioccolato Coltivato, che si propone in varianti di gusto e consistenza abbinati alla focaccia.

Mentre domenica 5 febbraio, alle ore 18.30, c’è “Aperitivo Insolito - Perfect Symphony” presso Toscanino in Rinascente (piazza della Repubblica 4), l'ultimo degli aperitivi che abbina prodotti toscani in modo nuovo: la Finocchiona IGP Falorni sarà accoppiata al tipico Buccellato Taddeucci, e ai due toscani top sarà abbinato “Campinovi”, il vino di Dievole, azienda storica nel cuore del Chianti Classico (per prenotazioni, 055.4933468).

La Pasticceria Mearini, presenta alla 16^ edizione di Taste “Le Formine”, biscotti limited edition in pastafrolla e cioccolato, decorati a mano. Vere e proprie opere uniche, dalla forma di personaggi o piccoli animali.

Un tuffo nella fantasia e nella passione per la piccola pasticceria. La pasticceria Mearini di Quarrata, nel cuore della toscana, dal 1977 è un punto di riferimento per gli amanti della pasticceria artigianale, per chi è in cerca di un prodotto unico, o tailor made, improntato all'alta qualità.

Al Taste 2023 i fratelli Damiano e Valerio Mearini, seconda generazione di questa storica attività, presentano una ricca selezione di biscotti in cui si possono assaporare l’amore per l’alta pasticceria unita alla paziente ricerca delle migliori materie prime. Dolci prelibatezze, realizzate artigianalmente con cura e profonda passione, contenute nello loro preziosa scatolina di latta, da gustare in ogni momento della giornata, da sole o in accompagnamento a tè, caffè o a un buon vino da dessert.

La nuova salsamenteria Giò e Giuà viene presentata in anteprima assoluta al Taste, con la sua selezione di sughi. Le ricette sono quelle recuperate dall’incontro tra Giovanni Gerini – nonno di Alessandra e Antonella Gerini, macellaio toscano – e Giovanni Fiorillo, partenopeo di nascita, lavoratore nel mondo della carne e custode della tradizione napoletana. I sette sughi, uno per ogni giorno della settimana sono Il Ragù Napoletano, A’ Salsaforte , La Genovese Napoletana, Il Ragù Toscano, La Sciuè Sciuè del Vesuvio, La Puttanesca coll’Aglione, Il Sugo Finto, questi ultimi tre a base di verdure. Giò e Giuà è una ricetta antica che, grazie al particolare processo produttivo, ha permesso di riprodurre senza l’uso di conservanti e di aromi artificiali quello che viene preparato nelle pentole dei cuochi di casa. Giò e Giuà è un sugo vero che deve essere solo riscaldato per riprendere il suo calore.

L’azienda Cru’ Caviar con oltre 50 anni di attività nell’allevamento ittico e 20 nella produzione di caviale italiano, oggi è la maggiore produttrice italiana del pregiato caviale Beluga. Grazie alla sapienza artigiana acquisita e alla preziosa micro-filiera di cui dispone, crea una selezione di prodotti che rappresentano l’eccellenza nel mondo del caviale.

Gli allevamenti sono 4, tra Veneto e Lombardia, immersi in 20 ettari di natura incontaminata. Questi sono concepiti per essere integrati agli ecosistemi sostenibili degli storioni e con un minuzioso controllo della filiera. Ogni allevamento ha una sua unicità, caratteristiche micro-climatiche differenti e storioni di specie diverse. A Taste 2023 presenta il Burro con Caviale, Burro con Zafferano, Burro con Acciughe del Cantabrico, Storione Beluga Affumicato, Acciughe del Cantabrico.

Ci sarà anche la Distilleria Mezzanotte di Pesaro al Pitti Taste di Firenze, la più innovativa distilleria marchigiana, fondata da Giacomo Bracci e Alex Bartolucci, presenterà a Firenze una novità assoluta della sua originale produzione, ovvero l’Atlantide Distilled Gin, uno spirit creato dall’unione di più distillazioni ottenute da tecnologie differenti. Dopo i prestigiosi riconoscimenti conquistati con il London Dry Gin Mezzanotte (medaglie d’argento alla IWSC Silver Spirit 2022 e alla London Spirits Competition), anche questo distillato - che sarà presentato in anteprima al Pitti Taste - nasce con grandi ambizioni.

Il Gin “made in Pesaro” - assemblato nel preziosissimo alambicco Percival, un Müller Aroma da 220 litri battuto a mano da una piccola ma famosissima azienda tedesca - è infatti composto da otto botaniche bilanciate: ginepro, pompelmo rosa, alghe oceaniche, pepe rosa, lichene marino, coriandolo e angelica, “tutte materie prime di altissima qualità - precisa Alex Bartolucci - artigianalmente distillate in piccoli lotti con alcol da agricoltura biologica”.

Etichettate, imbottigliate e numerate una ad una in un packaging green, la bottiglia prodotta dalla vetrieria Estal di Trento è in vetro 100% riciclato. Come sempre particolarmente curata l’etichetta, che evoca un tramonto dai colori caldi che si immerge nel blu scuro delle profondità marine alla ricerca della città perduta di Atlantide.

“I nostri distillati - spiega Giacomo Bracci - vogliono coinvolgere i sensi, accompagnando chi li assaggia a viaggiare con il palato verso sapori familiari e con la mente verso luoghi lontani che esistono solo nella loro immaginazione. Con questo nuovo Gin abbiamo voluto creare un distillato dal sapore Umami, ovvero sapido ma non salato, sperimentando botaniche inusuali come le alghe oceaniche e i licheni marini. Il suo gusto particolare può creare twist inaspettati nei grandi classici della mixology ed esaltare la preparazione dei piatti di pesce gourmet”.

Distillato a Pesaro in small batch combinando l’eleganza del metodo London Dry in alambicco discontinuo di rame e acciaio con la distillazione sottovuoto a bassa temperatura (45% vol. - 70 cl.), l’Atlantide Distilled Gin si presenta alla vista trasparente e cristallino, privo di torbidità anche ad alta diluizione ed è caratterizzato da un profumo dalla intensità leggera in cui si riconosce come prima nota il pompelmo rosa e una fragranza dolce di lichene. Il sapore è mediamente intenso con una dolcezza leggera che lascia spazio al gusto leggermente secco del ginepro e al palato risulta vellutato e leggermente oleoso: “La nostra presenza al Pitti Taste - conclude Alex Bartolucci - rappresenta un salto di qualità importante per la nostra azienda.

Dopo appena un anno dal via, presentare un nostro prodotto accanto alle grandi eccellenze del ‘made in Italy’ sarà un’emozione ed anche un’opportunità da giocarsi nel migliore dei modi. Crediamo molto in questo nuovo prodotto e siamo certi che, anche in uno scenario di così alto livello, l’Atlantide Distilled Gin non passerà inosservato”.

Il 2 febbraio 2023, il pizzaiolo pluripremiato della pizzeria da Chicco di Colle val d’Elsa presenta in anteprima il suo nuovo libro “Pizza Revolution”, edito da Trenta Editore. Una cena inedita e aperta al pubblico, che si terrà a partire dalle 20:30 presso la storica trattoria di Firenze “da Burde”, eletta miglior trattoria d’Italia del 2022 dalla guida 50TopItaly e presente nella guida Michelin come BigGourmand dal 2012. La presentazione sarà accompagnata da un menù a 4 mani a base di pizza, realizzato da Stefano Canosci e lo chef Paolo Gori.

Caterina va in Giappone… ma con le mani in pasta: venerdì 3 febbraio dalle 18.30 alle 21.00 circa. , presso Toscanino in Rinascente. Un inedito e speciale aperitivo a 4 mani, creato in collaborazione con Floressence Tuscan Dry Gin, il gin ideato a Firenze ispirato al profumo di Caterina De’ Medici, il pizzaiolo pluripremiato Manuel Maiorano della Fenice pizzeria contemporanea di Pistoia e Gabriele Dani, maestro lievitista, 3 spicchi del Gambero Rosso con il suo locale Bottega Dani a Cecina.

Venerdì 3 anteprima Taste 2023 firmata Pruneti dalle ore 16:00 alla Pruneti Extra Gallery in Piazza del Limbo 2. Mix-oil-ogy Happy Hour con Pruneti EVOO 2022 e finger food gourmet con la Pruneti extra-gallery collection.

Per Fuori di Taste 2023 l’Harry’s Bar Firenze è protagonista della “vigilia” del salone: da un lato l’Harry’s Bar The Garden (la “dependance” presso il Grand Hotel Sina Villa Medici) ospita la mostra “Artender” inaugurata il 1 febbraio e curata da Federico S. Bellanca col supporto di Italicus – il mondo del bar e della mixology visto con gli occhi di giovani artisti multidisciplinari, raccontato attraverso pittura, fotografia, grafica, fumetto ed NFT – alle 18 l’Harry’s Bar sul lungarno Vespucci ospita la masterclass di presentazione di Maite, distilleria libera di Marina di Carrara, con il gin “Spiaggia Lunga” e la vodka “Statuaria”, distillata nel marmo bianco di Carrara.

Debutto inoltre per il gin “Fiamma”.

Alle 18 l’Harry’s Bar sul lungarno Vespucci vedrà il lancio delle praline Fabrika Cioccolato Asiago, gioielli artigianali di gusto ripieni di ingredienti fuori dal comune: i cioccolatini hanno un dolce ripieno di formaggio Asiago, speck, miele, distillati come il Kranebet ed altre eccellenze dell’Altopiano di Asiago. In abbinamento, per l’occasione, il gi “52 Mule Road” espressione delle prealpi vicentine. La sera, invece, l’Aceto Balsamico di Modena è protagonista di una cena con i piatti dello chef Giuseppe Papallo (Architettura del Cibo), un viaggio di sapore alla scoperta dell’oro nero di Modena con una delle più importanti aziende storiche, l’Acetaia del Duca.

Alle 18 una nuova masterclass all’Harry’s Bar, per Fuori di Taste 2023: il Re dei Re, pluripremiato liquorificio livornese di Fabio e Piercristian Elettrico celebra il passaggio a distilleria presentando la sua gamma (Bitter Amaranto, Elektro Gin, Amarangela, Peach Brandy e Amarea): un rebranding che conclude l’anno del decennale. Alle 20,30 invece l’Insolita Trattoria ospita una cena all’insegna delle variazioni sul tema della pasta, un viaggio culinario che mette a confronto la cucina dello chef Lorenzo Romano, la pasta del pastificio artigianale di Gragnano 28Pastai – la prima pasta certificata con la blockchain - e i pomodori dei Sapori di Corbara.

Ultimo appuntamento con le masterclass di Fuori di Taste 2023: all’Harry’s Bar The Garden (via Il Prato 42) in scena alle 18 la presentazione del gin e del bitter dell’azienda di Castagneto Carducci “Gin’s Tuscany” di Gabriele Vallebona e Riccardo Ceccanti: due prodotti dalla spiccata identità territoriale, legata ai profumi e ai sapori del bolgherese. Dalle 18,30 la Vetreria (via del Proconsolo) ospita la preview della seconda edizione di Tavola Latina, il format cultural-gastronomico che unisce Firenze al Sud America. Cocktail con i prodotti Dovel accompagnati dal finger food degli chef Salvo Pellegriti e Francys Salazar.