Al Piazzale torna l’All Star Game Firenze

Piazzale Michelangelo è pronto ospitare la sesta edizione All Star Game Firenze, la manifestazione sportiva dedicata a basket e beach volley. Per una intera settimana, da lunedì 10 luglio a domenica 16 luglio, quasi 160 squadre si sfideranno nei tornei organizzati. Intorno ai due campi sportivi sarà allestito un vero e proprio villaggio che trasformerà l'evento sportivo in una vera e propria festa a ingresso gratuito.

Sono tante le manifestazioni collaterali che rendono l’evento unico nel suo genere con i tornei di basket e beach volley che vedranno protagonisti dai più piccoli dell’under 9 ai più maturi degli over, la spettacolare Myes Slam Dunk Contest del venerdì sera, la particolare Silent Disco del giovedì e la notte bianca del venerdì legata alla fondazione Tommasino Bacciotti, ma anche il torneo di dodgeball del sabato mattina e i due 'tornei pro' della lega aibvc beach volley.

All Star Game 2023 ospiterà al suo interno una delle tappe del Toscana B3, il primo torneo nel quale il basket incontrerà la sostenibilità ambientale, grazie alla presenza di campi in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, installati con il supporto di Ecopneus.

“Un’occasione imperdibile per gli appassionati di basket e beach volley che per una settimana potranno giocare al piazzale Michelangelo, uno dei più suggestivi affacci sulla nostra città – ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione – Firenze farà da sfondo ad uno spettacolo unico che vedrà protagonisti migliaia di sportivi con gare molto sentite non solo sui campi ma anche sulle tribune”. “L’All Star Game, al quale l’assessorato ha garantito da sempre il proprio supporto – ha aggiunto l’assessore – è un appuntamento diventato ormai imprescindibile nel calendario estivo e riesce a mettere insieme, in un un’atmosfera unica, la passione per lo sport all’amore per le tradizioni storiche di Firenze".