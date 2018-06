Al giovane artista Skim il Collare Laurenziano

Riconosciuto allo street artist di Scandicci il premio della Accademia Medicea Laurenziana

Nel Salone dei 500 c'era anche Francesco Forconi, Skim, tra gli artisti insigniti del prestigioso premio assegnato ogni anno dall'Accademia Internazionale Medicea fondata nel nome del mecenate Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico.

A Lorenzo il Magnifico si deve l'espressione massima del Rinascimento per aver contribuito economicamente alla crescita di pittori, scultori e maestri delle arti e delle scienze.

La presidente della Commissione Cultura, Maria Federica Giuliani, a nome del Comune di Firenze ha preso parte alla cerimonia di consegna presentata da Fabrizio Borghini.

Sul palco anche il presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani, e l'onorevole Rosa Maria Di Giorgi.



A Skim è stato riconosciuto l'impegno didattico e la solidarietà espressi attraverso opere che l'artista ha promosso per iniziative benefiche quali calendari ed eventi in giro per la Toscana.

Il giovane talento di Scandicci conferma così la sua ascesa artistica ed umana non solo nel panorama dell'arte nazionale ed internazionale, ha esposto anche recentemente in Europa, con una filosofia pittorica che, partendo dalla strada, è oramai un arredo immancabile di molti salotti contemporanei.



Tra i premiati anche l'astronauta Paolo Nespoli.