Al Cirk Fantastik in anteprima nazionale “Caleidoscopio – New histories, new dreams”

Giovedì 20 giugno circo, parole, musica e danza per raccontare nuove storie e nuovi sogni dei popoli migranti

Qualcuno di loro sogna di diventare un calciatore, qualcun altro un ballerino. Qualcun'altro spera semplicemente di trovare presto un lavoro. Sono i giovani protagonisti di “Caleidoscopio – New histories, new dreams”: circo, parole, musica e danza per raccontare nuove storie e nuovi sogni dei popoli migranti. A loro, in questa prima nazionale prevista per giovedì 20 giugno nell'ambito di Cirk Fantastik Scandicci al Parco dell'Acciaiolo, si aggregano in scena richiedenti asilo, adolescenti di seconda generazione e ragazzi prevenienti da contesti con conflitto sociale (inizio ore 17:30 - ingresso libero con offerta).

Per approfondire le tematiche trattate in questo spettacolo è necessario fare un passo indietro e risalire allo scorso febbraio, quando le associazioni sopracitate hanno dato vita a Caleidoscopio 2: laboratori multidisciplinari aperti a ragazzi italiani e stranieri, per lavorare sulle tematiche degli intrecci culturali, del valore dell’identità e della diversità, a cui si sono aggiunti percorsi di apprendimento di italiano e informatica al fine di favorire l'integrazione e i diritti di cittadinanza.

Il progetto parte dall’abbattimento di confini, sia territoriali, sia artistici per poi portare i suoi partecipanti a lavorare in un clima di fiducia e solidarietà per agevolarne l'espressività. Un percorso in cui ognuno si è sentito libero di raccontare momenti dolorosi, unendo il passato ad un futuro di possibilità, conoscendo uno spazio nuovo, quello del teatro e del circo contemporaneo, dove non esistono pregiudizi e dove le singole potenzialità espressive sono preziose.

Un caleidoscopio di storie che porteranno in scena infiniti cambiamenti, un crocevia di narrazioni arricchite da nuovi soggetti incontrati lungo il cammino, fatto di conoscenze, tradizioni ed esperienze.

Info: info@cirkfantastik.com – www.cirkfantastik.com - 389 1824669 - Ticket: Spettacoli di Paolo Nani e Black Blues Brothers a pagamento € 12 intero, € 10 ridotto studenti, over 65, soci Arci e ControRadio, € 6 bambini fino a 12 anni, bambini fino a 3 anni gratuito. Concerti e laboratori di circo all'aperto gratuiti. Tutti gli altri spettacoli in programma sono ad ingresso gratuito con offerta libera.

PROGRAMMA CIRK FANTASTIK SCANDICCI



Lunedì 17

Ore 16 Laboratori di circo gratuiti per bambini

Ore 17.30 Passione per il circo - Circo Krom



Martedì 18

Ore 16 Laboratori di circo gratuiti per bambini

Ore 17.30 Passione per il circo - Circo Krom



Mercoledì 19

Ore 16 Laboratori di circo gratuiti per bambini

Ore 17.30 Coming Moon - En Piste! Scuola di circo

Ore 21.30 CABARET VOLATUTTO SUMMER EDITION

Ore 22.30 Reed tree groove – concerto



Giovedì 20

Ore 16 Laboratori di circo gratuiti per bambini

Ore 17.30 Caleidoscopio. New histories, new dreams

Ore 21.30 THE BLACK BLUES BROTHERS - Circo e Dintorni*

Ore 22.30 Giguywassa con Apo Sumbò – concerto spettacolo danza



Venerdì 21

Ore 16 Laboratori di circo gratuiti per bambini

Ore 19 Spettacolo a cappello del DuoPadella

Ore 21.30 THE BLACK BLUES BROTHERS - Circo e Dintorni*

Ore 22.30 Space Jam - concerto



Sabato 22

Ore 16 Laboratori di circo gratuiti per bambini

Ore 17.30 The GREEK BROTHERS - Circo Krom & Circus Taradadan

Ore 19 Spettacolo a cappello del DuoPadella

Ore 21.30 La Lettera - PAOLO NANI TEATER - comedy

Ore 22.30 I Ragazzi Scimmia – concerto



Domenica 23

Ore 16 Laboratori di circo gratuiti per bambini

Ore 17.30 PASSIONE PER IL CIRCO - Circo Krom

Ore 17.30 The GREEK BROTHERS - Circo Krom & Circus Taradadan



Lunedì 24

Ore 16 Laboratori di circo gratuiti per bambini

Ore 17.30 The GREEK BROTHERS - Circo Krom & Circus Taradadan