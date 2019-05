Air Dolomiti svela i segreti di Firenze, con Alternative Guide

Foto Alessandro Rella - PhotoPress.it

Una guida esperienziale tra le tradizioni e la cultura del capoluogo toscano

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, con il progetto "Alternative Guide" introduce una vera rivoluzione nel mondo delle guide turistiche: tutti coloro che vogliono viaggiare con la Compagnia verso il territorio toscano da oggi possono scoprire tutti i segreti e la vera anima della città di Firenze, attraverso l’Esperto, l’Intellettuale, la Miss, lo Sportivo oppure l’Esploratrice.

La Compagnia ha ideato una guida che valorizza il territorio e allo stesso tempo le attitudini di ogni singolo viaggiatore, perché offre la possibilità di seguire l’itinerario più in linea con le proprie inclinazioni.

Consultabile gratuitamente in una versione ridotta su https://www.alternativeguide.it/firenze/ , alternative guide è un progetto pensato per il turismo incoming, affinché il viaggiatore possa esplorare la città attraverso gli occhi di chi la vive tutti i giorni.

Le versioni complete in inglese e in tedesco potranno essere acquistate direttamente dallo shop online https://www.airdolomitishop.com/

Air Dolomiti, che ha iniziato a volare nei cieli d’Europa nel 1991 creando un ponte culturale tra l’Italia e la Germania, oggi con Alternative Guide intraprende un progetto volto a promuovere il turismo a Firenze e nelle altre province italiane servite dalla sua flotta.

Per ogni città sono stati individuati cinque percorsi tematici (lifestyle, sport, cultura, local e fuori città), raccontati rispettivamente da cinque profili di viaggiatori da cui i lettori potranno lasciarsi ispirare per intraprendere un’esperienza che permetta loro di visitare ciò che è realmente vicino ai propri interessi.

Air Dolomiti non vuole sostituirsi alle solite guide, alle mappe che si possono comodamente scaricare, agli itinerari classici e più battuti, ma preferisce regalare suggestioni, consigli ed emozioni a coloro che visitano queste destinazioni.

Firenze è una città che ha molto da offrire oltre ai percorsi legati al mondo del Rinascimento, e Alternative Guide è lo strumento perfetto per scoprire tutti i suoi angoli più nascosti e meno conosciuti.

Ecco quindi che grazie all’esperto è possibile fare un giro al mercato biologico in Piazza Santo Spirito, oppure, in compagnia dell’intellettuale, si può scovare il “Balcone rovesciato”, un imponente e bizzarro balcone con tutti gli elementi architettonici montati al contrario; l’esploratrice ci porta invece alla scoperta del Castello di Verrazzano, che è stata la casa di Giovanni da Verrazzano, il corsaro, l’esploratore e navigatore che ci ha fatto conoscere il nord America e che, nel 1524, scoprì la Baia di New York.

Air Dolomiti non perde mai di vista le esigenze dei propri passeggeri: oggi con Alternative Guide offre loro un incredibile strumento che pone in risalto le infinite grandezze ed eccellenze dei territori delle sue destinazioni italiane.