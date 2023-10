Agricoltori, manifestazione Cia a Roma

Firenze, 20 ottobre 2023 – “Prezzi alle stelle, agricoltori più poveri”. Ѐ questo lo slogan della manifestazione nazionale indetta da Cia-Agricoltori Italiani a Roma, giovedì 26 ottobre, alle ore 9.30, in Piazza Santi Apostoli.

Saranno oltre cinquecento gli agricoltori da tutta la Toscana per partecipare con la rappresentanza Cia, a partire dal presidente nazionale Cristiano Fini, all’azione di sensibilizzazione nel cuore della capitale.

Rimettere al centro l’impresa agricola e il suo reddito l’obiettivo della mobilitazione generale per tutelare il futuro dei produttori di fronte alle grandi emergenze e alle sfide globali che toccano il settore primario e il Paese intero.

“In piazza per manifestare il disagio che l’agricoltura ha subito in questi anni e che sta subendo tutt’ora – sottolinea il presidente Cia Toscana, Valentino Berni - in un’annata in cui tutte le produzioni sono entrate in piena difficoltà a causa dei cambiamenti climatici e la poca redditività all’interno della filiera. La Cia ci sta mettendo la faccia e l’impegno per trovare delle soluzioni, per garantire una continuità e forza alla nostra meravigliosa agricoltura, fondamentale per mantenere il paesaggio, dare valore aggiunto al Made in Italy, e portare redditività diffusa nel nostro territorio”.

I temi della mobilitazione sono molteplici: crisi di mercato e concorrenza estera, filiere e manodopera, aree interne e fauna selvatica, risorse idriche e consumo di suolo, ambiente e fake news i temi chiave che Cia porterà in piazza nell’interesse della salute pubblica, dei territori, della sovranità alimentare e del Paese.