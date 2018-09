Aggredisce la capotreno, poi fugge dal convoglio diretto dal Mugello a Santa Maria Novella

I Carabinieri di Pontassieve, rintracciano e fermano lo studente 20enne residente a Londa

Il giovane, alle ore 7.30 circa di stamattina, a bordo del treno regionale diretto da Borgo San Lorenzo a Firenze SMN, sorpreso senza biglietto dalla capotreno, dopo aver inizialmente esibito un abbonamento intestato ad una terza persona, alla successiva contestazione dell’illecito dapprima ingiuriava e poi aggrediva la donna, afferrandola per un polso e strappandole il telefono cellulare con cui stava cercando di dare l’allarme, apparato che poi gettava in terra, scendendo repentinamente alla Stazione di Pontassieve, ove il convoglio era nel frattempo giunto, e dandosi alla fuga.



La descrizione fornita dalla vittima e le testimonianze acquisite dai militari intervenuti dopo che la capotreno era riuscita ad allertare il 112, consentivano di individuare in brevissimo tempo l’autore dell’aggressione, "giovane ben conosciuto per la sua indole turbolenta"; per lui è così scattata la denuncia in stato di libertà.