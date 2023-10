Agenda digitale, cosa è?

“Ci stiamo dotando di strumenti nuovi per ridurre ancora il divario digitale che esiste nei territori e tra i cittadini della nostra regione. Gestione sicura dei dati e competenze digitali sono la nostra priorità”, così afferma il presidente della Regione Eugenio Giani in riferimento al ciclo di incontri “Agenda digitale” organizzati dalla Regione Toscana per un confronto con i territori sulla tematica del digital divide. Stamani si è tenuto, presso il complesso museale del Santa Maria della Scala a Siena, il secondo incontro a cui era presente l’assessore regionale alla semplificazione, all’informatica, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo: “Quando si parla di innovazione digitale - ha detto Ciuoffo - si pensa alla fibra, questo è solo uno dei tanti temi, ma l’innovazione digitale passa attraverso le competenze, la gestione e la condivisione dei dati, attraverso un nuovo linguaggio sostanzialmente.

Siamo all’inizio di una nuova epoca, che prevede prima di tutto l’alfabetizzazione perché è un linguaggio nuovo che non tutti conoscono. Essendo elemento di innovazione, è un elemento anche di grande competitività, cioè se non riusciamo a mettere tutti nelle stesse condizioni, saremo responsabili dell’accentuazione delle differenze ed è questa una responsabilità da affrontare e risolvere”.

Stamani si è parlato della Toscana dei dati, dei servizi digitali di qualità, dei saperi, delle infrastrutture e della cybersicurezza.

La terza e ultima tappa di presentazione e confronto sull'Agenda Digitale della Toscana è in programma a Livorno lunedì 6 novembre, alle ore 9 presso il Museo di storia naturale del Mediterraneo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti è a disposizione la pagina web: https://agendadigitale.toscana.it/-/agenda-digitale-la-strategia-la-crescita-digitale