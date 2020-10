Aessenza Italiana: la linea di fragranze ispirate a Caterina de' Medici

Profumi 100% naturali e cosmetici per lo skincare e la beauty routine dermatologicamente testati, nickel free e realizzati con materie prime sicure e completamente made in Italy

In pochi lo sanno. Fu Caterina de’ Medici, la principessa fiorentina che nel 1533 sposò il futuro re di Francia, Enrico d’Orleans ad esportare, nel Rinascimento, il profumo made in Italy. Cresciuta a Firenze, dove le fragranze profumate erano indossate da tutte le dame di ricco lignaggio che avevano un frate alchimista che si dedicava alla lavorazione e all’estrazione delle erbe e delle loro essenze, Caterina si trasferì nella corte parigina insieme al proprio profumiere di fiducia, Renato Bianco, riscuotendo la curiosità e l’interesse di tutta la nobiltà francese per le essenze profumate.

Per ispirarsi alla donna italiana che ha fatto scoprire e apprezzare le fragranze italiane nei paesi d’ Oltralpe, promuovendo la diffusione del profumo nel Rinascimento, nasce Aessenza Italiana, la linea di fragranze pure, 100% naturali e di cosmetici per lo skincare e la beauty routine dermatologicamente testati, nickel free e realizzati con materie prime sicure e completamente made in Italy. Note di gelsomino, limone, rosa damascena e gocce di mare di Sicilia per una linea di prodotti cosmetici dai profumi del Sud Italia pensata per la farmacia

Le fragranze Aessenza Italiana sono state create dal laboratorio olfattivo Sirenae Assenze di Paestum, situato in una ex casa cantoniera, restaurata. A realizzarla il maître parfumeur Emilia Marino che, da decenni, crea fragranze su misura per grandi maison dell’Alta Moda.

Fragranze di qualità, made in Italy e altamente persistenti con note fruttate, floreali come il gelsomino e la rosa damascena o il mughetto, agrumate di limone e speziate come il cedro vetiver fino al sentore di salsedine del mare di Sicilia che inebria per molte ore chi lo indossa.

L'incontro con Macrofarm, laboratorio cosmetico della facoltà di farmacia dell’Università della Calabria, ha consentito ad Aessenza Italiana di avere una formulazione cosmetica dermatologicamente testata e con test di sicurezza nickel free.

I prodotti Aessenza Italiana constano anche di una linea donna antiage e prodotti per la beauty routine ed una linea antiage pensata per l’uomo, un’innovativa e delicata soluzione acquosa emolliente e lenitiva pre-rasatura elettrica dedicata al business man sempre in viaggio che consente una rasatura profonda senza lasciare irritazioni.

Sia le fragranze che i cosmetici sono acquistabili direttamente nelle farmacie italiane e attraverso il sito eCommerce.

Aessenza Italiana è un brand sviluppato da Servizi Farmacia Italia, l’azienda che da oltre 20 anni si occupa di formazione ed ha introdotto nel mondo della farmacia metodologie innovative utilizzate nelle multinazionali come LEGO Serious Play, Mapps, Business Model Canvas.